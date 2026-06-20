Línea 2 del Metro transportó más de 19 millones de pasajeros desde inicio de operaciones

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, las cinco estaciones habilitadas correspondientes a la Etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao han transportado 19.6 millones de pasajeros, conforme lo indicó la empresa concesionaria ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), en el marco de la Sesión Ordinaria N.° 38 del Consejo de Usuarios Ferroviarios de alcance nacional.

Entre los hitos más recientes, en el mes de mayo de 2026 se registró la mayor afluencia mensual desde el inicio del servicio: 1 millón 823,089 usuarios. Las cinco estaciones operativas cubren 5 kilómetros de extensión y funcionan con 5 trenes en servicio. Al 14 de junio, la disponibilidad acumulada del servicio se sitúa en 99.01% y los trenes han acumulado 1 millón 128,731 kilómetros recorridos.

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En cuanto a la fase constructiva, se detalló que los frentes de obra de la Etapa 1B y la Etapa 2 se encuentran en plena ejecución. Respecto a la etapa 2 de la Línea 4 (Ramal Av. Faucett), se detalló que están en curso los trabajos en 8 estaciones, 9 pozos de ventilación y el Patio Taller Bocanegra.

Un hito relevante es el desempeño de la tuneladora TBM2 (Delia), la cual inició excavaciones en el Pozo de ventilación V4-7 el pasado 14 de junio. Actualmente, se encuentra operando en el tramo comprendido entre la Estación Quilca (E4-6) y la Estación Morales Duárez (E4-7), con un avance del 16% a la fecha. Se prevé que finalice sus trabajos en dicho frente entre finales de 2026 y principios de 2027. Mientras que la TBM1 (Micaela) alcanzó recientemente la Estación Nicolás Ayllón (E-17).

La concesionaria también informó al Consejo de Usuarios Ferroviarios del Ositran sobre el cronograma para el reinicio del sistema de recaudo. Según lo expuesto, tras las campañas de comunicación y el canje masivo de Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT) iniciado el 1 de junio, el 1 de julio comenzaría la venta de tarjetas en boleterías y el 8 de julio se iniciaría la validación en puertas de control de acceso.

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