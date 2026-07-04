LLamkasun Perú destina S/ 6.9 millones para 1,188 empleos temporales en región San Martín

Andina/El Ministerio De Trabajo Y Promoción Del

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Freddy Solano González, señaló que durante el presente año, el programa Llamkasun Perú promueve en la región San Martín la generación de 1,188 empleos temporales.

Indicó que esta impacto laboral es gracias al financiamiento de cuatro proyectos de inversión y 22 actividades de intervención inmediata, con una inversión aproximada de 6.9 millones de soles.

Así lo manifestó durante la jornada de trabajo en el departamento de San Martín, donde inició a proyectos de inversión en el distrito de Picota, ejecutados por el Programa de Empleo Temporal Llamkasun Perú.

Los cuales, consisten en el mejoramiento del bulevar del Malecón Capanao, obra que genera empleo temporal a 92 personas del distrito, con un financiamiento de 889,637.37 soles.

En el mismo distrito, el ministro Solano colocó la primera piedra del proyecto que mejorará los servicios de espacio público en el parque central del Centro Poblado Barranquita.

“Esta obra empezará a construirse gracias a un presupuesto procedente del Programa Llamkasun Perú de más de 936,000 soles y generará más de 60 empleos temporales a favor de los más vulnerables, como madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, es decir, personas que en otras circunstancias posiblemente no hubieran conseguido un trabajo”,señaló el titular del MTPE.

Además, el viceministro de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral, Dante Delgado, promovió la orientación vocacional de estudiantes de secundaria mediante la plataforma digital Mi Carrera.

Como parte de la agenda del MTPE, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dante Delgado visitó la Institución Educativa Francisco Izquierdo Ríos, en el distrito de Morales, donde presentó la plataforma digital “Mi Carrera” a estudiantes de secundaria.

Durante la actividad explicó que esta herramienta gratuita del MTPE permite a los jóvenes conocer las carreras con mayor demanda laboral, comparar ingresos, acceder a información sobre universidades e institutos, así como identificar becas y oportunidades de capacitación, facilitando una mejor elección de su futuro profesional.

En San Martín, la carrera universitaria mejor pagada es Ingeniería Industrial, seguida por Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil. Y la carrera técnica mejor remunerada es Técnico Mecánica, seguida de Ciencias de la Computación y Contabilidad y Finanzas.

Con estas acciones, el MTPE reafirma su compromiso de generar oportunidades para la población a través del empleo temporal, al mismo tiempo que fortalece la orientación vocacional de los jóvenes para contribuir a su futura inserción en el mercado laboral.

El ministro Solano realizó la presentación del encuentro empresarial “Trabajando por el capital humano”, en el distrito de Morales, donde se impulsó la campaña #PorMásEmpresasInclusivas, una iniciativa del MTPE que reconoce que el talento de las personas con discapacidad es un motor para el crecimiento de las empresas y el desarrollo del Perú.

A marzo del presente año un conjunto de 6,608 empresas privadas habían incorporado al menos a una persona con discapacidad en su planilla electrónica, lo cual permitió que 13,010 personas con discapacidad accedan a un empleo formal.