Loreto debatirá potencial económico, prioridades y retos en encuentro regional del BCR

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de analizar los desafíos estructurales y el potencial productivo del departamento, el Banco Central de Reserva (BCR) inicia hoy el Encuentro Económico Región Loreto.

Este espacio descentralizado reúne en el hotel DoubleTree by Hilton de Iquitos a autoridades regionales y locales, representantes gremiales, empresarios y académicos para debatir las prioridades de desarrollo de la Amazonía peruana.

La sesión inaugural contó con la bienvenida de la alcaldesa provincial de Maynas, Paola Bances, seguida por la intervención del presidente del directorio de la entidad emisora, Julio Velarde.

El alto directivo expuso la situación actual y las perspectivas de las principales variables macroeconómicas, detallando las proyecciones de inflación, empleo, crecimiento del producto bruto interno (PBI) y balanza comercial.

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