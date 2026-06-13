Management: seis claves para gestionar equipos multigeneracionales

Archivo - Perú.- Empleo: ¿Qué buscan hoy los gerentes y CEO al contratar talento en el Perú? - Andina/Difusión - Archivo

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

La convivencia entre personas de diferentes edades dentro de una organización se ha convertido en uno de los principales desafíos para las áreas de recursos humanos. Actualmente, muchas compañías reúnen perfiles con amplia trayectoria junto a jóvenes profesionales que tienen nuevas expectativas sobre liderazgo, comunicación y crecimiento laboral.

Esta convivencia puede convertirse en una ventaja competitiva, siempre que exista una estrategia adecuada para integrar perspectivas, habilidades y estilos de trabajo. De lo contrario, pueden surgir problemas de comunicación, dificultades para la colaboración e incluso una mayor rotación de talento.

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“Hoy las organizaciones enfrentan el desafío de liderar personas con distintas maneras de trabajar, comunicarse y proyectar su desarrollo profesional. La clave está en construir espacios donde todos puedan sentirse escuchados, valorados y alineados con los objetivos de la compañía”, señala Verónica Sánchez, directora de Recursos Humanos del Grupo EULEN Perú.

Ante este escenario, Sánchez comparte seis recomendaciones para fortalecer la convivencia y productividad en entornos laborales cada vez más diversos:

1. Evitar estereotipos

Asumir que todas las personas de determinada edad piensan igual puede afectar la dinámica laboral. Frases como “los jóvenes no quieren estabilidad” o “los trabajadores con más experiencia rechazan los cambios” refuerzan prejuicios que dificultan la convivencia dentro de los equipos. Cada colaborador tiene motivaciones y estilos propios.

2. Adaptar la comunicación interna

Mientras algunos perfiles valoran una comunicación más cercana e inmediata, otros prefieren canales más estructurados. Es importante implementar estrategias más flexibles y efectivas.

3. Fomentar el intercambio de conocimientos

La convivencia entre colaboradores con diferentes experiencias representa una oportunidad para compartir conocimientos técnicos, aprendizajes y nuevas herramientas digitales. Impulsar espacios colaborativos fortalece el aprendizaje mutuo.

4. Promover liderazgos más empáticos

Gestionar grupos diversos requiere líderes con capacidad de escucha, adaptación y empatía para responder a diferentes expectativas y dinámicas laborales.

5. Impulsar el desarrollo profesional

Si bien las expectativas laborales cambian entre generaciones, existe una necesidad compartida: crecer y sentirse reconocidos. Ofrecer oportunidades de capacitación y aprendizaje ayuda a fortalecer el compromiso y mejorar la permanencia de los colaboradores dentro de la organización.

6. Motivación

Diseñar beneficios por rango etario, de esta manera logramos fidelizarlos de acuerdo a sus verdaderas motivaciones para continuar laborando en la empresa.

En un contexto donde atraer y fidelizar talento es cada vez más complejo, la ejecutiva enfatiza la importancia de construir culturas organizacionales más flexibles, capaces de integrar distintas perspectivas y responder a las nuevas dinámicas laborales.

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