Perú.- Manejo de los residuos es uno de los principales desafíos de la industria minera

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El manejo de los residuos minerales es uno de los mayores desafíos de la industria minera mundial por su impacto en el medio ambiente, sostuvo el director de Sostenibilidad de la Cámara Brasileña de Minería (IBRAM), Rinaldo Mancin.

“Más aún si consideramos la creciente demanda de minerales para atender el proceso de transición energética que hay en el mundo. Pero hay avances”, declaró a la Agencia Andina.

Por ello, dijo que en Brasil se trabaja en una serie de investigaciones para darles un segundo uso a los residuos minerales antiguos.

“Hay muchas investigaciones para utilizarlos como fertilizantes y otras investigaciones para utilizarlos como materiales de construcción civil. Encontrar un segundo uso es un gran desafío”, aseveró en el marco del Simposio-XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

Comentó que la Compañía Vale, que opera en el sector minero produce hierro y por lo tanto genera residuos mineros con sus operaciones que eran depositados en pilas o en tanques de relaves.

“Ahora ha empezado una estrategia muy interesante. Ha creado otra empresa para manejar sus residuos”, dijo.

Mencionó que esa empresa se encarga del procesamiento, hacer los estudios de resistencia de los materiales para la construcción civil. “De esta forma, Vale produce ahora un poco de arena y agregados para la construcción civil”.

Gremio brasileño

Refirió que IBRAM tiene más de 300 empresas asociadas y que este año cumple 50 años de vida institucional.

“Desde la creación del IBRAM la agenda de la sostenibilidad ha sido prioritaria para nosotros”, manifestó.

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Ello debido a que reconocen que trabajan en actividades que causan impacto en el medio ambiente, con la explotación de recursos naturales no renovables.

“Hay que dejar legados positivos a la sociedad. Hay mucha claridad sobre este tema dentro de IBRAM y en sus asociados”, dijo.

De este modo, comentó que emplean indicadores voluntarios asumidos por cada empresa con la sociedad. “Ello es adicional a las exigencias de parte del Gobierno. Vamos más allá de los compromisos oficiales”, acotó.(FIN) SDD/JJN