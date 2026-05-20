Perú.- Manufactura crece 3.6% en marzo ante el repunte del subsector primario

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

Por segundo mes consecutivo, la industria manufacturera peruana registró una tasa de crecimiento positiva, al lograr en el último marzo una expansión de 3.6% en comparación al mismo mes del año pasado, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El incremento se fundamenta principalmente por el repunte del subsector primario, que experimentó un crecimiento del 11.5%. En tanto, el subsector fabril no primario ascendió 1-3%, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de la Producción (Produce) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

-Gobierno busca modernizar y fortalecer atención a pescadores artesanales de todo el país

En el subsector primario, destacaron la fabricación de productos de metales preciosos y metales no ferrosos (28.3%); elaboración de azúcar (13%); fabricación de los productos de la refinación del petróleo (10.7%); procesamiento y conservación de carne (1.8%). El segmento de procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos fue el único que presentó una tasa negativa (18.0%).

Respecto a la industria no primaria, que avanzó 1.3% en marzo, el desempeño varió según el tipo de industria. La producción de bienes de capital registró una expansión de 34.9%, seguida por la de bienes de consumo con 2.1% y la de bienes intermedios con 0.5%.

La dinámica de la industria de bienes de capital continuó en marzo respaldado por la construcción de buques (54.8%), la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques (158.7%), seguido por la fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (74.1%); maquinarias para exploración de minas canteras (50.5%), la fabricación de motocicletas (73.8%) y la fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (60.9%), entre otros.

La industria de bienes intermedios continua su recuperación liderada por el rubro de fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (135.1%). Otro rubro que experimentó un buen comportamiento fue el de aserrados y acepilladura de madera (75.9%), fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno (29.1%), actividades de impresión (22.6%) y fabricación de cemento, cal y yeso (20.8%).

Respecto a la industria de bienes de consumo, en marzo la fabricación de joyas de imitación y artículos conexos experimentó una fuerte expansión (173%), la fabricación de aparatos de uso doméstico (156.6%); otras industrias manufactureras n.c.p. (38.1%); elaboración de bebidas malteadas y de malta (30.8%).

Luego del descenso registrado en enero (-1.1%) y la recuperación de los meses de febrero (2.9%) y marzo (3.6%), la industria peruana acumuló un incremento de 1.8% en el primer trimestre del año.

El resultado se explica por el desempeño positivo tanto del subsector fabril primario (3.5%) como del subsector no primario (1.2%).

En el periodo enero-marzo, la recuperación del subsector no primario se sustenta principalmente por la mayor producción de bienes de capital (18.0%), bienes de consumo (1.2%) y bienes intermedios (0.5%).

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });