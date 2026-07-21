Marca Perú representa identidad y orgullo nacional, destaca ministro Berthin Gómez

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Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela, afirmó que la Marca Perú constituye uno de los principales activos estratégicos del país y representa la identidad y el orgullo nacional.

Durante el lanzamiento de la campaña "Más peruano que nunca", impulsada por Promperú, el titular del Mincetur señaló que, a lo largo de los años, la Marca Perú ha contribuido a posicionar al país como un destino turístico de clase mundial, un origen de productos de calidad y un territorio con oportunidades para la inversión.

Asimismo, sostuvo que se ha convertido en un símbolo de identidad que representa a millones de peruanos.

"La Marca Perú, como en muchas oportunidades lo he repetido y sinceramente he querido repotenciarla, no solamente es un logo, no solamente es un símbolo; es la identidad nacional y representa el orgullo nacional", manifestó.

En ese contexto, destacó que la campaña "Más peruano que nunca" refleja una visión moderna de la promoción del país y, al mismo tiempo, una profunda comprensión de aquello que une a los peruanos.

Indicó que esta iniciativa trasciende el ámbito de la promoción, ya que involucra a todo el país al reconocer que fortalecer la imagen del Perú comienza por fortalecer el orgullo de quienes forman parte de él.

"Cuando los peruanos valoramos lo nuestro, proyectamos con mayor fuerza una imagen positiva del Perú hacia el mundo", enfatizó.

El ministro también resaltó que uno de los principales aciertos de la campaña es demostrar que el amor por el Perú no tiene fronteras, al reconocer a personas de distintas nacionalidades que promueven la cultura, las tradiciones y los valores del país, así como a peruanos que contribuyen a fortalecer la reputación internacional del Perú desde diferentes ámbitos.

Durante la ceremonia se presentaron las historias de Kennedy Levens, quien trabaja junto a mujeres tejedoras en Cusco para preservar su identidad y generar oportunidades de desarrollo; del chef Timur, quien encontró en la gastronomía peruana una fuente de inspiración para compartirla con el mundo; y de Tatiana Espinosa, dedicada a la conservación de la Amazonía peruana.

Según Gómez Vela, estos casos representan a miles de personas que, desde distintos caminos, invitan a mirar nuevamente al Perú con admiración y esperanza.

Finalmente, el ministro declaró oficialmente lanzada la campaña nacional "Más peruano que nunca" e invitó a los ciudadanos a conocer y compartir estas historias.

"Sintámonos orgullosos de ser peruanos y hoy, señores, me siento más peruano que nunca", concluyó.

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