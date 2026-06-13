¿Por qué las marcas apuestan por espacios físicos para vender productos premium?

Andina/¿Por Qué Las Marcas Apuestan Por Espacios

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Durante años, el comercio electrónico fue visto como el destino inevitable del retail. Sin embargo, en categorías donde la experiencia sensorial influye directamente en la decisión de compra, los espacios físicos comienzan a recuperar protagonismo, incluso entre empresas que consolidaron su crecimiento a través de internet.

La tendencia responde a un cambio en el comportamiento de los consumidores. Hoy, muchos compradores investigan, comparan y evalúan opciones en línea, pero continúan valorando la posibilidad de interactuar con los productos antes de concretar una compra, especialmente cuando se trata de artículos premium.

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Para Roger Evangelista, especialista en rentabilidad de espacios comerciales y vocero de Alda, el auge digital no ha eliminado la necesidad de interacción física. “En productos como los artículos de cuero, la textura, los acabados y la experiencia directa siguen teniendo un peso importante en la decisión de compra. El consumidor utiliza ambos canales de manera complementaria”, explica.

Además de exhibir productos, el espacio funciona como un laboratorio comercial donde la empresa puede observar tendencias de consumo, evaluar nuevas líneas de productos y fortalecer la fidelización de sus clientes. La información obtenida en este entorno también complementa los datos generados por los canales digitales, permitiendo una visión más completa del comportamiento del consumidor.

Según Evangelista, esta estrategia refleja una transformación más amplia dentro del retail. “Las empresas han comprendido que el ecommerce es muy eficiente para captar demanda y facilitar la compra, pero en segmentos premium el espacio físico sigue aportando valor porque permite transmitir atributos difíciles de comunicar únicamente a través de una pantalla, como la calidad de los materiales, los acabados o la exclusividad del producto”, señala.

En un contexto donde las preferencias de consumo continúan evolucionando, el desafío para las empresas ya no parece ser elegir entre lo digital o lo presencial, sino encontrar el equilibrio adecuado entre ambos mundos.

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