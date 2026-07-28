Marco Vinelli juramentó como ministro de Desarrollo Agrario y Riego

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Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento al economista Marco Vinelli Ruiz como nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Vinelli Ruiz es economista con Maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) y Maestría en Finanzas.

Es experto en el sector agroindustrial con más de 15 años de experiencia en dirección ejecutiva, gerencia general, gerencia de planificación y presupuesto, dirección de proyectos de inversión privada y pública, así como en la ejecución de planes de negocio y planificación estratégica.

(FIN) VLA/JJN