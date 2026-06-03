Más de 1.3 millones de hogares acceden a una energía más limpia gracias al Vale FISE

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) destacó la importancia de continuar promoviendo el acceso a fuentes energéticas más limpias en los hogares peruanos, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

Actualmente, más de 1.3 millones de hogares pueden cocinar con Gas Licuado de Petróleo (GLP) gracias a que acceden a un descuento en su precio mediante el programa Vale FISE. Esta iniciativa ha permitido reemplazar el uso de combustibles contaminantes como la leña, el carbón, la bosta o desechos, utilizados para cocinar principalmente en las zonas rurales de la sierra y selva, en las zonas periurbanas, y en las pequeñas y medianas ciudades, donde todavía existen importantes brechas energéticas.

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“Promover un mayor acceso al GLP también significa contribuir con el cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de millones de familias. Hoy el país enfrenta el desafío de seguir ampliando el acceso a fuentes energéticas más limpias, especialmente en las zonas más alejadas y vulnerables”, señaló Jovan Pastor, presidente de la SPGL.

Como resultado de promover el uso GLP mediante el Programa Vale FISE, las emisiones de CO2 asociadas al uso de combustibles sólidos contaminantes se redujeron en 88.67% entre 2013 y diciembre de 2025, evitando la emisión de 24.83 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Desde que se dio inicio al Programa Vale FISE en el 2012, el uso de combustibles contaminantes en los hogares peruanos pasó de 32.1% a 23.4% en 2024, evidenciando que la pobreza energética se puede combatir de forma efectiva a través alternativas energéticas más eficientes y menos contaminantes como el GLP.

En esa misma línea, el uso de GLP en hogares pobres extremos creció de 10.4% a 54.1% entre 2012 y 2024, mientras que en los hogares pobres no extremos aumentó de 45% a 67.8%, reflejando un mayor acceso a fuentes energéticas más limpias en sectores vulnerables del país.

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