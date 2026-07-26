Más de 40,000 estadounidenses conocieron la Casa Perú a bordo del BAP Unión

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), llevó la esencia del Perú a Nueva York y Boston a través de la Casa Perú, un espacio de promoción de la Marca Perú instalado a bordo del buque de la armada peruana (B.A.P.) Unión que permitió acercar la riqueza turística, gastronómica, cultural y exportable del país a más de 40,000 visitantes estadounidenses.

La presencia del buque escuela de la Marina de Guerra del Perú adquirió un significado especial al coincidir con dos importantes conmemoraciones: el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos y los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. En este contexto, el B.A.P. Unión se consolidó como una plataforma de alto valor para fortalecer los lazos bilaterales y proyectar la imagen del Perú ante públicos estratégicos.

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Durante su permanencia en Nueva York, del 3 al 7 de julio, la Casa Perú recibió a miles de visitantes, entre público en general, medios de comunicación, líderes de opinión y representantes de la industria turística. Los asistentes disfrutaron de exhibiciones culturales, presentaciones de danzas tradicionales, degustaciones de café peruano y espacios dedicados a la promoción de los principales destinos turísticos del país.

Posteriormente, el 12 de julio, el B.A.P. Unión arribó a Boston, donde Promperú desarrolló una agenda especializada dirigida a la cadena comercial del segmento de lujo. Agentes de viajes y tour operadores especializados participaron en una presentación de la oferta turística del Perú, acompañada de exhibiciones de gastronomía peruana, que permitió dar a conocer experiencias que van más allá de los destinos tradicionales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Promperú para consolidar el posicionamiento del país en mercados estratégicos mediante experiencias que integran turismo, gastronomía, cultura y productos emblemáticos. Además, continúa impulsando la Casa Perú como una plataforma de promoción internacional que acerca la riqueza cultural, turística y exportable del país a audiencias clave.

La estrategia promocional permitirá posicionar la oferta nacional en mercados claves como Estados Unidos, Canadá, Panamá y Ecuador.

Bajo el concepto "Perú, país de experiencias únicas", la Casa Perú promueve la Marca Perú junto con reconocidas marcas sectoriales. Esta plataforma ofrece a visitantes internacionales una experiencia integral que refleja la diversidad, autenticidad y calidad de la oferta turística y exportable peruana, consolidando al país como un destino único y competitivo a nivel mundial.

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