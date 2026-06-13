Más de 50,000 familias peruanas ya viven en una vivienda sostenible

Andina/Melina Mejía

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

A la fecha, más de 50,000 familias peruanas disfrutan de los beneficios económicos y ambientales de una vivienda sostenible, gracias al impulso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Fondo Mivivienda (FMV).

Entre enero y mayo de este año, se entregaron 2,519 Créditos Mivivienda Verde (CMV), desembolsándose 516.2 millones de soles, siendo el 65.7% de los 3,836 Créditos Mivivienda totales que se otorgaron durante dicho periodo.

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Asimismo,desde el 2016, año en que se desembolsaron los primeros créditos, el FMV ha colocado un total de 53,304 CMV, lo que representa una inversión acumulada de 9,519 millones de soles a nivel nacional.

Actualmente,existe una oferta disponible de 11,198 viviendas verdes distribuidas en 136 proyectos inmobiliarios a nivel nacional, lo que demuestra el creciente interés del sector inmobiliario por desarrollar iniciativas alineadas con la sostenibilidad y la eficiencia de recursos.

Lima y Callao concentran la mayor oferta del país, con 5,973 viviendas disponibles en 98 proyectos inmobiliarios. Les siguen los departamentos de Piura (2,140 viviendas), Lambayeque (1,802 viviendas), La Libertad (504 viviendas) y Arequipa (305 viviendas).

Esta distribución geográfica confirma la descentralización de la vivienda ecosostenible en el Perú, consolidándose como la opción residencial preferida por las familias que buscan calidad de vida, ahorro y bienestar ambiental.

Para recibir la certificación sostenible del FMV, los proyectos inmobiliarios deben cumplir con estrictos estándares ambientales que aseguran un ahorro real en los recibos de agua y luz.Estas construcciones incorporan tecnología LED de bajo consumo, calentadores eficientes, griferías ecoamigables y medidores independientes de servicios.

Además de reducir sus costos fijos mensuales, loscompradores de estas viviendas acceden a un subsidio directo: el Bono del Buen Pagador Sostenible.Este beneficio estatal otorga una ayuda económica que va desde los 14,100 hasta los 33,700 soles para completar la cuota inicial, dependiendo del valor de la vivienda elegida.

Este despliegue financiero cuenta con el respaldo clave de la cooperación y banca internacional. Instituciones como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el banco alemán KfW y la Unión Europea han otorgado líneas de crédito al FMV por 580 millones de euros.

A esto se suman dos operaciones con JP Morgan (con garantía del Banco Mundial) por un total de 590 millones de dólares y una emisión de bonos corporativos sostenibles por 600 millones en los mercados internacionales.

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