Más de 60% de envíos de arándano, uva, cítricos y palta salieron por Muelle Sur del Callao

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El dinamismo de las agroexportaciones peruanas continúa consolidando al Puerto del Callao como la principal plataforma logística para el envío de alimentos frescos a los mercados internacionales. Durante las más recientes campañas agrícolas, el Terminal Muelle Sur, operado por DP World, movilizó más del 60% de las exportaciones de uva, arándano, cítricos y palta que salieron por el principal puerto del país.

En la campaña 2025-2026, el Muelle Sur concentró el 70% de las exportaciones de arándanos, al movilizar 7,362 de los 10,508 contenedores despachados desde el Puerto del Callao. Asimismo, atendió el 67% de los envíos de uva, con 11,729 de un total de 17,504 contenedores.

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En la campaña 2025, también movilizó el 63% de las exportaciones de productos cítricos (6,141 de 9,737 contenedores), volumen que además representó un crecimiento de 22% frente al 2024. En el caso de la palta, concentró el 60% de la carga exportada, equivalente a 11,517 de los 19,187 contenedores enviados desde el Puerto del Callao.

“Cada campaña agrícola moviliza miles de contenedores de fruta peruana hacia distintos continentes, lo que demanda una operación logística cada vez más eficiente y especializada. Hoy el Puerto del Callao desempeña un papel estratégico para que los productos peruanos lleguen de manera oportuna y en óptimas condiciones a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia”, señaló Marco Hernández, gerente general de DP World en Callao.

Norteamérica se consolidó como el principal mercado para los arándanos y la uva peruana durante la campaña 2025-2026, al concentrar el 54% y el 60% de los envíos, respectivamente. En ambos casos, Estados Unidos fue el principal destino de estas frutas.

En el caso de los cítricos, Norteamérica también encabezó la demanda con el 38% de las exportaciones realizadas desde el Puerto del Callao, seguida por Europa con el 29%. Estados Unidos, México y Países Bajos fueron los principales mercados de destino.

Por su parte, Europa fue el principal destino de la palta peruana al concentrar el 61% del volumen exportado desde el Puerto del Callao, seguida por Norteamérica (18%) y Sudamérica (10%), lo que refleja el sólido posicionamiento de este producto en los mercados internacionales.Asia, a su vez, continuó ampliando su participación como mercado para las agroexportaciones peruanas, especialmente en arándanos y uvas, consolidándose como una región de creciente demanda para la oferta exportable nacional y contribuyendo a la diversificación de los destinos de la fruta peruana.

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