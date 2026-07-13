Más del 80% de viviendas se venden en planos o construcción en Lima y Callao

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Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Más del 80% de las ventas de viviendas en Lima Metropolitana y Callao corresponde a proyectos en planos o en construcción, mientras que el mercado inmobiliario registró un crecimiento de 25% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, informó la inmobiliaria Albamar citando cifras de CODIP.

Comprar un departamento no solo implica elegir el distrito, el metraje o las áreas comunes, sino también definir el momento adecuado para adquirirlo: en preventa, durante la construcción o cuando la vivienda ya está lista para entrega inmediata.

“Antes de separar un departamento, el comprador debería hacerse tres preguntas: cuánto puede pagar hoy, cuánto tiempo puede esperar y para qué usará el inmueble. Si esas respuestas están claras, será más fácil decidir entre comprar en planos, en construcción o elegir una entrega inmediata”, explicó Candy Acero, gerenta de Ventas de Albamar.

Preventa permite mayor planificación

La compra en preventa suele ser una alternativa para quienes no tienen urgencia de mudarse y buscan organizar su adquisición con mayor anticipación. En esta etapa, el comprador puede encontrar más opciones para elegir distribución, piso, vista o ubicación dentro del edificio.

“Si el comprador está evaluando un departamento en preventa, no debería mirar solo el precio inicial. Nuestra recomendación es solicitar la fecha estimada de entrega, revisar el cronograma de pagos y validar la trayectoria de la inmobiliaria”, señaló Acero.

Construcción ofrece un punto intermedio

La adquisición de una vivienda en construcción representa una opción para quienes buscan observar avances del proyecto, pero aún mantienen cierto margen de espera antes de mudarse.

“En construcción, el comprador debe revisar cuánto ha avanzado el proyecto, qué unidades siguen disponibles y cómo se alinean los pagos con su financiamiento. Es una etapa interesante para quienes buscan equilibrio entre planificación, avance visible y margen de elección”, indicó la representante de Albamar.

Entrega inmediata responde a necesidades de corto plazo

La entrega inmediata está orientada a quienes requieren mudarse en menor tiempo, dejar de pagar alquiler, independizarse o contar con el producto final antes de tomar una decisión. También puede ser una alternativa para inversionistas que buscan alquilar el inmueble en un plazo más corto.

“Cuando el comprador necesita usar el departamento pronto, debe calcular cuánto le cuesta seguir esperando. La entrega inmediata puede compensar si permite instalarse antes o empezar a generar ingresos por inversión”, comentó Acero.

La especialista sostuvo que no existe una etapa de compra inmobiliaria que sea mejor para todos, pues la decisión depende de las necesidades y objetivos de cada comprador.

“Una buena compra inmobiliaria no es necesariamente la más rápida ni la más barata. Es aquella que se ajusta al presupuesto, a los tiempos y al uso que tendrá el departamento”, concluyó.