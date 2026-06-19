Más peruanos optan por invertir y buscan alternativas para hacer crecer su dinero

Archivo - Perú.- Gratificación por Fiestas Patrias: ¿Hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagarla? - Andina/Difusión - Archivo

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El interés por invertir continúa creciendo en el Perú, reflejando un cambio en el comportamiento financiero de las personas y una mayor búsqueda de alternativas para rentabilizar sus recursos.

Según Mapfre, solo en el último año, el número de inversionistas en fondos mutuos superó los 490,000 participantes, alcanzando un máximo histórico.

Asimismo, el ahorro de los peruanos creció cerca de 10%, impulsado por una mayor inclinación hacia productos de inversión.

De igual manera, más de 430,000 peruanos invierten activamente en el mercado de valores, una cifra que evidencia el creciente interés de las personas por acceder a instrumentos financieros que les permitan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos excesivos.

Estas cifras muestran una mayor participación de los peruanos en productos de inversión y en el mercado de capitales, en un contexto de creciente interés por alternativas que complementen los mecanismos tradicionales de ahorro.

Inversión inteligente

En este escenario, diversas entidades financieras vienen ampliando su oferta de productos orientados al ahorro y la inversión. Entre ellas figura Mapfre, que presentó "Inversión Inteligente", un seguro de vida con componente de inversión dirigido a personas interesadas en acceder a mercados internacionales.

Según informó la compañía, el producto permite invertir en soles o dólares con una prima única desde 50,000 soles o 15,000 dólares y contempla plazos de entre tres y siete años. Asimismo, incorpora una cobertura de vida y opciones de seguimiento a través de plataformas digitales.

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