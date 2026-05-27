McKinsey: “El futuro del talento en la minería será una colaboración entre personas e IA"

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

La creciente escasez de talento en la minería y el avance acelerado de la inteligencia artificial marcarán una profunda transformación en la industria global durante los próximos años, afirmó Thibaut Larrat, socio de McKinsey & Company, durante su participación en el SIMPOSIO - XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante su exposición “Talento en minería: tendencias, amenazas y oportunidades”, Larrat sostuvo que el sector enfrenta una creciente presión para atraer y retener trabajadores en un contexto de expansión de la demanda de minerales críticos y de la transición energética.

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“El talento se está convirtiendo en uno de los factores más importantes para la industria minera. Hace diez años no hablábamos de esto; hoy es uno de los principales temas en la agenda de los líderes del sector”, señaló.

El ejecutivo explicó que la industria enfrenta simultáneamente una mayor demanda de trabajadores y una menor disponibilidad de talento. En Estados Unidos, por ejemplo, estimó que cerca de la mitad de la fuerza laboral minera dejará la industria en la próxima década debido al envejecimiento de los trabajadores.

A ello se suma una menor atracción de jóvenes hacia las carreras vinculadas al sector. Según indicó, la matrícula en ingeniería minera ha caído en 35% en los Estados Unidos y también registra descensos significativos en países mineros, como Canadá y Australia.

Larrat dijo que la minería ya no compite únicamente con otras industrias extractivas, sino con todos los sectores económicos por el mismo talento, especialmente entre las nuevas generaciones, que priorizan aspectos como flexibilidad laboral, el propósito corporativo y las oportunidades de desarrollo profesional.

En ese contexto, sostuvo que las empresas mineras líderes están impulsando cuatro grandes cambios: planificación estratégica de la fuerza laboral basada en habilidades, rediseño de la propuesta de valor al empleado, fortalecimiento de capacidades y mayor automatización.

Entre las tendencias más visibles mencionó el crecimiento de los centros remotos de operación, que permiten trasladar funciones fuera de las faenas mineras y ampliar el acceso a nuevos perfiles profesionales, especialmente al talento digital y al femenino.

Respecto del impacto tecnológico, Larrat afirmó que el 59% de las horas trabajadas actualmente en minería podría automatizarse, utilizando tecnologías ya disponibles, incluyendo tareas cognitivas y físicas.

Además, indicó que la demanda de habilidades vinculadas a inteligencia artificial en Estados Unidos se multiplicó por 16 en apenas 18 meses, reflejando la velocidad del cambio tecnológico que enfrenta la industria.

“La inteligencia artificial agentiva –capaz de ejecutar tareas de manera autónoma– transformará completamente nuestras organizaciones”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que el futuro no será una sustitución entre humanos y máquinas, sino una colaboración entre personas, inteligencia artificial y sistemas autónomos.

El ejecutivo explicó que varias compañías mineras están invirtiendo en automatización e IA no necesariamente para reducir personal, sino para crecer y reasignar tiempo hacia tareas de mayor valor.

Finalmente, Larrat consideró que el sector minero tiene una oportunidad relevante para ampliar su base laboral mediante una mayor inclusión y diversidad, en una industria que sigue siendo predominantemente masculina en varios países, incluido el Perú.

“Debemos tratar el talento con el mismo rigor con el que tratamos el capital: medirlo, invertir en él, monitorearlo y gestionarlo como un activo estratégico”, concluyó.

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