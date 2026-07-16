MEF aprueba S/ 42 millones para Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios de ONP

Archivo - Perú.- MEF destina S/8 millones para pensiones y aguinaldos de jubilados del Régimen 20530 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios a ser emitidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), durante el año Fiscal 2026, hasta por la suma de 42 millones de soles.

A través del Decreto Supremo Nº 136-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se señala que la ONP atiende durante el presente año fiscal la redención de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios con cargo a los recursos del presupuesto institucional de dicho pliego.

El MEF, mediante resolución ministerial, aprobará las normas complementarias que fueran necesarias para la aplicación del presente decreto supremo.

El Bono de Reconocimiento es un beneficio del Estado (emitido por la ONP) que permite a los trabajadores trasladarse del Sistema Nacional de Pensiones a las AFP, sin perder los aportes que ya realizaron, con lo cual se suma a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) del afiliado para calcular su futura pensión.

Los Bonos Complementarios de la ONP son beneficios económicos adicionales del Estado peruano que se otorgan a determinados trabajadores que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones.

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