MEF aprueba lineamientos para elaborar estudios técnicos de proyectos APP

Andina

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los Lineamientos para la elaboración y registro de los Estudios Técnicos de los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP).

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2534089-1" target="_blank">Resolución Directoral N.° 003-2026-EF/68.01, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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El objetivo es establecer los criterios aplicables a estos documentos dentro del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).

La resolución señala que los lineamientos se emiten en el marco de la Ley N.° 32441, que regula la promoción de la inversión privada medianteAsociaciones Público PrivadasyProyectos en Activos(PA), así como de su reglamento, que encarga alMEFestablecer la normativa aplicable para la elaboración de los estudios técnicos.

Asimismo, precisa que estos estudios constituyen la base para la elaboración del Informe de Evaluación, documento que permite determinar la conveniencia técnica, económica y legal de ejecutar un proyecto bajo la modalidad de APP, además de identificar posibles contingencias durante el proceso de promoción.

La norma dispone la publicación de la resolución y de su anexo en la www.gob.pe/mef" target="_blank">sede digitaldelMEFy, además, deroga la Directiva N.° 001-2025-EF/68.01, que regulaba previamente los lineamientos para la elaboración de estudios técnicos y el registro de inversiones ejecutadas mediante Asociaciones Público Privadas.

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