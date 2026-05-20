MEF aprueba lineamientos para evaluar impacto de la inversión pública en cierre de brechas

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 21 May. (ANDINA) -

Con el objetivo de evaluar de manera rigurosa e independiente los impactos sociales, económicos y territoriales generados por los proyectos y programas de inversión pública tras varios años de funcionamiento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los lineamientos para la Evaluación Ex Post de Largo Plazo (EELP).

Este instrumento metodológico, aprobado mediante la Resolución Directoral N.° 0002-2026-EF/63.01, fortalecerá la medición de resultados e impactos de las inversiones públicas ejecutadas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).

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“Estos lineamientos permitirán evaluar si las inversiones públicas alcanzaron los beneficios previstos, y cómo contribuyen al cierre de brechas y al acceso a servicios. Desde el MEF seguimos impulsando una gestión orientada a resultados, que use evidencia para mejorar la calidad del gasto público y optimizar futuras inversiones. Con decisión, lo hacemos posible”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

La EELP permitirá identificar si las inversiones lograron los beneficios previstos, si son sostenibles en el tiempo y de qué manera contribuyen al cierre de brechas de infraestructura y al acceso a servicios públicos. Para ello, los lineamientos establecen criterios conceptuales, metodológicos y procedimentales que orientan el desarrollo de estas evaluaciones con rigor e independencia.

Los lineamientos contemplan un procedimiento estructurado en cuatro etapas: identificación y selección de proyectos o programas a evaluar; actos preparatorios; ejecución de la evaluación; y supervisión, difusión y seguimiento de resultados.

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF será la responsable de seleccionar y supervisar las evaluaciones. En tanto, las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) sectoriales, las Unidades Formuladoras (UF), las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) y los Evaluadores Externos Independientes (EEI) participarán en el desarrollo técnico de las evaluaciones, de acuerdo con sus competencias.

Asimismo, los lineamientos priorizan la evaluación de inversiones de alta complejidad, gran escala o relevancia estratégica, particularmente aquellas cuyos impactos se materializan en horizontes superiores a cinco años, incluyendo proyectos multisectoriales, territoriales y financiados mediante endeudamiento externo.

Con esta medida, el MEF busca fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, mejorar la calidad del gasto público y generar aprendizajes que permitan optimizar futuras inversiones públicas, promoviendo una gestión orientada a resultados y al desarrollo sostenible del país.

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