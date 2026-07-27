MEF aprueba procedimiento de designación de miembros del consejo directivo de ProInversión

Andina/Proinversión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el Procedimiento de evaluación, selección y designación de los miembros independientes del consejo directivo de ProInversión, en representación del MEF.

A través de la Resolución Ministerial N° 310-2026-EF/15, emitida hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó el mencionado procedimiento que será publicado en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef).

En los considerandos de la norma se recuerda que el consejo directivo es la más alta autoridad de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Dicho consejo directivo está integrado por cinco miembros: uno designado por el MEF, quien lo preside y tiene voto dirimente; dos miembros independientes en representación del MEF y seleccionados previo concurso público; uno designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y uno designado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los cinco miembros del consejo directivo de ProInversión deben reunir condiciones de idoneidad técnica y moral, y mantendrán sus funciones durante el periodo de tres años.

ProInversión, en su calidad de organismo promotor de la inversión privada, tiene a su cargo los proyectos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba por encargo de los tres niveles de gobierno.

La agencia estatal promueve la inversión privada mediante los mecanismos de Asociaciones Público Privadas (APP), Proyectos en Activos y Obras por Impuestos.

(FIN) CNA