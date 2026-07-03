MEF aprueba reglamento de la Ley que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el reglamento de la Ley que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay (Ley N° 32278), con el objetivo de contribuir al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos.

A través del Decreto Supremo N° 126-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se emitió dicho reglamento que consta de 10 artículos y dos disposiciones complementarias finales.

El reglamento indica que la ejecución de inversiones públicas se realizará de acuerdo con la estrategia integral que apruebe la Autoridad Nacional Autónoma (ANA) para impulsar el desarrollo económico y social de las zonas de influencia del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

La Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET) comprende proyectos con montos menores a 200 millones de soles, ubicadas en las áreas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, que se encuentran a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Cabe indicar que los proyectos de carácter social abarcan el conjunto de intervenciones temporales de alcance sectorial o multisectorial orientadas a reducir o eliminar brechas sociales, pero no constituyen inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El Fondo Social para el Desarrollo de Chancay se constituye en la cuenta única del Tesoro Público y se financia con el 20% del total de los recursos recaudados por la aduana marítima ubicada en los terminales portuarios dentro de la jurisdicción de la provincia de Huaral.

El manejo del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay estará a cargo del Consejo de Administración, conformado por el alcalde o un representante de la Municipalidad Distrital de Chancay, quien lo preside; el alcalde o un representante de la Municipalidad Provincial de Huaral, y un alcalde o un representante elegido por las Municipalidades Distritales de la Provincia de Huaral.

El presente reglamento es publicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), así como en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), del MEF (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis).

(FIN) CNA