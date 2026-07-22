MEF aprueba reglamento sobre procedimiento de control del valor en el régimen aduanero

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el reglamento del procedimiento especial de control del valor en el régimen aduanero de importación para el consumo, establecido por el Decreto Legislativo N° 1721.

A través del Decreto Supremo N° 143-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se estableció las disposiciones reglamentarias para implementar dicho procedimiento especial, respecto de las mercancías que presenten indicios de riesgo relativos al valor declarado en aduana.

El reglamento aprobado, cuyo texto está compuesto de dos capítulos y 19 artículos, tiene la finalidad de combatir de manera más efectiva los casos de subvaluación de mercancías.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dictará, mediante Resolución de Superintendencia, las medidas complementarias para la aplicación del mencionado reglamento.

Las mercancías consideradas como de alto riesgo a que se refiere el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1721 son aquellas que se encuentran clasificadas en la lista de subpartidas nacionales detalladas mediante Resolución de Superintendencia de la Sunat.

El presente decreto supremo será publicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef).

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