MEF asigna recursos para pensiones en gobiernos regionales de Piura, Tumbes, Lima y Callao

Perú.- MEF fortalece gestión pública en todo el país con más de 35,000 asistencias técnicas - Andina

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 66.7 millones de soles para el pago de pensiones en los gobiernos regionales de Piura, Tumbes, Lima y el Callao, así como el aguinaldo de Navidad, bonificaciones y demás conceptos que corresponden.

Mediante el Decreto Supremo 144-2026-EF se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 hasta por la suma de 66 millones 703,261 soles, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El objetivo de la transferencia es financiar el pago de las pensiones por el periodo de setiembre a diciembre, así como el aguinaldo de Navidad, bonificaciones y demás conceptos que corresponden a 11,924 pensionistas de los gobiernos regionales mencionados.

El detalle de los pliegos, unidades ejecutoras y montos asociados a la transferencia se encuentra en el anexo “Transferencia de Partidas con cargo al Presupuesto Institucional de diversos gobiernos regionales a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en las sedes digitales de los gobiernos regionales y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).

Limitación al uso de los recursos

Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.