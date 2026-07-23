Archivo - Perú.- MEF: ingresos tributarios del Gobierno Central crecieron 11.8 % real en julio del 2024 - Andina/Archivo

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 38.4 millones de soles al Ministerio de Defensa para financiar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) que le fuera trasladado a dicho portafolio.

Mediante el Decreto Supremo 146-2026-EF se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 hasta por la suma de 38 millones 39,782 solesmediante la emisión de Documentos Cancelatorios – Tesoro Público, a favor del Ministerio de Defensa.

La transferencia tiene por finalidad financiar el pago del Impuesto General a las Ventas que le fuera trasladado a dicho Ministerio, por las operaciones de adquisición local de bienes o servicios por contrataciones que corresponden al objeto de la Ley Nº 29266 y el pago del Impuesto a la Renta, que como agente de retención le corresponde abonar al fisco, por las rentas pagadas o acreditadas a sujetos no domiciliados, dentro de los alcances de la Ley 29266, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

El titular del pliego habilitado en la transferencia de partidas aprueba, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático, dentro de 5 días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.

La copia de la resolución se remite dentro de los 5 días calendario de aprobada a los organismos señalados.

Limitación al uso de los recursos

Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

(FIN) JJN/JJN