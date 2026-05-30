MEF: Balanza de pagos acumula 10 trimestres consecutivos de resultados positivos

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 4.3 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre de 2026, acumulando 10 trimestres consecutivos de resultados positivos.

Este desempeño fortalece la posición externa del país y reduce su vulnerabilidad frente a choques externos, al reflejar una mayor capacidad de la economía peruana para financiar su actividad con recursos propios y sostener su estabilidad macroeconómica.

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Elresultado estuvo explicado, principalmente, por el sólido desempeño de la balanza comercial, que alcanzó un saldo positivo de 12,867 millones de dólares en el primer trimestre del año.

Este comportamiento fue impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones, que sumaron 28,725 millones de dólares, su nivel más alto histórico trimestral, superando ampliamente a las importaciones, que ascendieron a 15,858 millones de dólares, en un contexto de precios internacionales favorables.

Al respecto, elministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, indicó que el resultado positivo del superávit de cuenta corriente, así como el dinamismo de las exportaciones y el mayor ahorro interno, refuerzan la solidez externa de la economía peruana.

“Estos resultados brindan al país una mayor capacidad para enfrentar desequilibrios económicos, preservar la confianza de los inversionistas y sostener condiciones favorables para la inversión, el empleo y el crecimiento económico”, señaló.

El dinamismo exportador estuvo sustentado en el buen desempeño de los envíos mineros, favorecidos por mayores precios internacionales, así como en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, especialmente de los sectores pesquero, agropecuario y químico. Estos resultados reflejan la fortaleza y creciente diversificación de la oferta exportadora peruana, y consolidan al país como un socio confiable y competitivo en los mercados internacionales.

Asimismo, el superávit de la cuenta corriente respondió a una brecha positiva entre el ahorro interno y la inversión. En el primer trimestre de 2026, el ahorro interno aumentó hasta 25.2% del PBI, por encima del nivel registrado en el trimestre previo (24.6% del PBI), mientras que la inversión bruta interna se mantuvo estable en 21.0% del PBI, nivel similar al observado en el cuarto trimestre de 2025.

El hecho de que el ahorro interno se ubique por encima de la inversión implica que el país cuenta con recursos suficientes para financiar su actividad económica y, al mismo tiempo, mantener una posición externa favorable frente al resto del mundo.

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