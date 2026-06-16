MEF busca incorporar más de S/ 9,000 millones al presupuesto vía crédito suplementario

Andina/Ministro De Economía Y Finanzas, Rodolfo

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló hoy que se busca incorporar más de 9,000 millones de soles al presupuesto público a través de un crédito suplementario que el Ejecutivo está solicitando al Congreso, para trabajos de prevención ante fenómenos climáticos y atender necesidades en los tres niveles de gobierno.

Así lo señaló hoy tras participar en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso, para

solicitar la aprobación del pedido del referido crédito suplementario.

“Son más o menos 9,000 y pico millones de soles que estamos incorporando como crédito suplementario para la atención de todas las necesidades que han venido reclamando la sociedad, a través de gobiernos locales, gobiernos regionales y entidades del gobierno nacional”, afirmó.

Asimismo explicó que,

parte de los recursos estarán dirigidos principalmente a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), para las obras de prevención en quebradas de distintos departamentos del norte del país, para hacer frente a fenómenos climáticos.

“Pero también, como lo manifesté, existen recursos dentro de los propios gobiernos regionales y locales que no se están ejecutando y que podrían reorientarse también para trabajos de prevención, como la normatividad del presupuesto lo señala y le da prioridad”, indicó.

“Ya sabemos que viene un tema fuerte del Fenómeno de El Niño, y entonces, cada uno de ellos (los gobiernos regionales) tiene que evaluar dónde tiene que comenzar a hacer los trabajos de descolmatación para comenzar a liberar las vías que puedan inundar la ciudad o los campos. Eso es parte también de cada uno de los gobiernos regionales que tienen que hacer su tarea”, agregó.

También refirió que hay otros créditos contingentes que se activarán para los trabajos de prevención.

“Tenemos créditos contingentes por 2,500 millones de dólares, o sea no es un tema que sea pocos recursos, pero parte de eso se puede ir viendo para ir preparándose un tema de la atención”,agregó.

De otro lado, el titular del MEF, señaló que la solicitud del crédito suplementario se encuentra dentro las reglas fiscales y parte del financiamiento se realizará vía emisión de bonos soberanos.

“Claro, 1,260 millones (soles), es parte de lo que hemos establecido como parte del financiamiento del crédito, y el espacio lo tenemos”,afirmó.

Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña, señaló que recibe de buen agrado las consultas o comentarios realizados por los congresistas de la Comisión de Presupuesto de la República, respecto a la solicitud de un crédito suplementario.

“Recuerden que esto es una propuesta que lanza el Ejecutivo, que se trae al Congreso para ser discutida; y el hecho, al final, es que, trabajado de manera consensada, saldrá un crédito que ayudará a que sigamos ejecutando los gastos públicos”, enfatizó.

Después de la primera sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República correspondiente a la mañana de hoy, indicó que retornarán por la tarde.

“Nosotros vamos a volver en la tarde, tenemos que seguir con la jornada de coordinación con el Congreso y es lo que corresponde. Cada uno tendrá su atribución en las decisiones. Si el presidente de la Comisión lleva esto al Pleno, no tenemos ningún problema, estaremos ahí”, afirmó.

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