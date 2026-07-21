MEF capacita a senadores y diputados electos en presupuesto y gestión de las inversiones

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una jornada de capacitación dirigida a senadores y diputados electos sobre presupuesto público y gestión de la inversión pública y privada, con el objetivo de brindar herramientas técnicas que contribuyan a fortalecer la toma de decisiones del próximo Congreso Bicameral 2026–2031.

La capacitación, denominada “Proceso Presupuestario y la Gestión de la Inversión Pública y Privada”, reunió a especialistas del MEF, quienes explicaron el funcionamiento del proceso presupuestario, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los principales mecanismos para promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, como Obras por Impuestos (OxI), Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA).

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Durante la inauguración, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, resaltó la importancia de mantener una relación de coordinación e intercambio técnico entre el MEF y el próximo Congreso, considerando que sus decisiones tendrán efectos directos sobre el presupuesto, la inversión y el desarrollo de los territorios. “Cada uno de ustedes representa una parte del país y conoce las demandas de sus territorios. Es importante intercambiar esas realidades con la información que observamos desde el Ministerio de Economía, para que las decisiones puedan adoptarse con una mirada técnica y territorial”, señaló.

En su intervención, el titular del MEF también destacó que la próxima administración recibirá una economía con indicadores favorables. Señaló que el déficit fiscal en junio se ubicó en 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo de la meta de 1.8% prevista para 2026 e incluso de la meta de 1.4% establecida para 2027. Asimismo, resaltó el crecimiento de la inversión pública y privada y el comportamiento favorable de la recaudación, que en junio registró un incremento superior al 28% respecto al mismo mes del año anterior.

“Estamos dejando una gestión con estabilidad macroeconómica. El déficit fiscal se encuentra en 1.3% del PBI, por debajo de la meta prevista para este año y también de la planteada para el próximo. La mayoría de los indicadores mantiene una evolución positiva y estamos entregando mecanismos que permitirán a la siguiente administración continuar operando con tranquilidad”, afirmó el ministro Acuña Namihas.

Durante la jornada se explicaron las distintas etapas del ciclo presupuestario, desde la programación y formulación hasta la aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto del Sector Público. En esa línea, el ministro indicó que conocer cómo se construye el presupuesto y cuáles son sus fuentes de financiamiento permitirá a los futuros legisladores evaluar de manera integral el impacto de las propuestas normativas y establecer prioridades que aseguren la continuidad de los servicios públicos y de las inversiones en ejecución.

“Es importante tener presente cómo se construye el presupuesto, qué representa, cómo se alimenta de información y cómo se establecen las prioridades. Debemos garantizar la continuidad del gasto público y de las inversiones, considerando también los compromisos rígidos, como las planillas y las pensiones”, explicó.

Ante las consultas de los participantes, el ministro Acuña Namihas informó que la Ley N.° 32732, que aprobó los créditos suplementarios, incorporó disposiciones que permiten orientar recursos para financiar intervenciones de preparación y respuesta frente al fenómeno El Niño. Asimismo, recalcó la importancia de que las nuevas autoridades revisen integralmente esta y otras normas, a fin de conocer todas las disposiciones que se incorporan.

Precisó que la trigésima cuarta disposición permite a las entidades de los tres niveles de gobierno reorientar recursos no comprometidos para financiar prioritariamente acciones frente al FEN y de seguridad ciudadana. A ello se suma la vigésima cuarta disposición, que autoriza utilizar recursos de financiamiento contingente para atender gastos de preparación y respuesta ante una emergencia nacional.

“Los recursos están. La ley incluye disposiciones que permiten reorientar un estimado de 3,000 millones de soles para la atención del fenómeno El Niño. Además, contamos con créditos contingentes por cerca de 2,000 millones de dólares para responder ante emergencias de cualquier magnitud”, sostuvo el titular del MEF, quien agregó que este marco permitirá que la próxima gestión evalúe y priorice las intervenciones que resulten necesarias para reducir riesgos y proteger a la población.

Por otro lado, los participantes conocieron los alcances de las Asociaciones Público-Privadas, los Proyectos en Activos y las Obras por Impuestos, mecanismos que permiten complementar los recursos públicos y acelerar la ejecución de infraestructura y servicios.

El ministro resaltó que existe un espacio cercano a 70,000 millones para desarrollar Obras por Impuestos, mecanismo que puede utilizarse para ejecutar carreteras, establecimientos de salud, infraestructura educativa, intervenciones de seguridad ciudadana y proyectos destinados a atender las necesidades de las regiones. “Tenemos un espacio muy importante para ejecutar Obras por Impuestos. Es un mecanismo que permite convertir recursos en soluciones concretas para los territorios y atender con mayor rapidez sus principales necesidades”, afirmó.

Finalmente, el ministro Rodolfo Acuña Namihas invitó a los senadores y diputados electos a recurrir a la red CONECTAMEF, que cuenta con presencia nacional y brinda orientación técnica a los gobiernos regionales y a las municipalidades en materias de presupuesto, tesorería, inversión pública y gestión fiscal. Destacó que sus equipos mantienen contacto permanente con las autoridades y funcionarios de cada territorio, lo que les permite contar con información directa sobre sus necesidades, dificultades y oportunidades de desarrollo.

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