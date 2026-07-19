Perú.- MEF: crédito suplementario de S/ 9,500 millones garantizará atender prioridades nacionales

Andina/El Mef Destaca La Importancia De Mejorar

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

La ley que aprueba el crédito suplementario por 9,565 millones de soles, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, permitirá financiar la continuidad de inversiones públicas, fortalecer la seguridad ciudadana, atender emergencias y garantizar la prestación de servicios esenciales en beneficio de millones de peruanos, afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que la norma responde a las principales prioridades del país y permitirá acelerar la ejecución de inversiones que ya se encuentran en marcha.

-¡Ya es oficial! Trabajadores CAS recibirán gratificación por Fiestas Patrias y Navidad

“Con este crédito suplementario los recursos llegarán a obras y servicios que la población espera y necesita. Estamos asegurando la continuidad de inversiones en transporte, agua y saneamiento, salud, educación, agricultura y protección frente a emergencias, contribuyendo al desarrollo de las regiones y a una mejor calidad de vida para los peruanos”, señaló.

Una parte importante de los recursos se destinará a inversiones ejecutadas por el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, priorizando aquellas que cuentan con capacidad de ejecución durante el presente año. Ello permitirá evitar la paralización de obras, acelerar el cierre de brechas de infraestructura y generar empleo en las economías regionales.

Entre las principales intervenciones financiadas destacan:

- 736 caminos vecinales a cargo de gobiernos locales.- 41 carreteras departamentales.- 457 proyectos de agua y saneamiento.- 187 proyectos de infraestructura educativa.- 103 proyectos para establecimientos de salud.- 270 proyectos de riego.

Asimismo, la norma autoriza a los gobiernos regionales y locales a incorporar 5,436 millones de soles provenientes del canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Estos recursos estarán orientados principalmente a proyectos de inversión, intervenciones de rehabilitación y reposición, obras de reconstrucción y acciones urgentes de mitigación frente a posibles eventos climáticos.

El crédito suplementario también contempla recursos para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, asigna 401 millones de soles para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y 840 millones para asegurar la continuidad de servicios esenciales, principalmente en los sectores salud y educación.

Respecto de las medidas vinculadas al personal contratado bajo el régimen CAS, la ley establece que el MEF disponga su implementación para cada año lo que permitirá disponer la gradualidad sobre el monto del beneficio.

En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas viene elaborando el decreto supremo que establecerá los criterios y condiciones para su implementación. Con ello, se garantizará que durante este mes todos los trabajadores CAS accedan al beneficio, de gratificación, ello mediante una aplicación progresiva, ordenada y compatible con la sostenibilidad fiscal.

“Hemos priorizado las necesidades más urgentes del país con responsabilidad fiscal. Los recursos cuentan con fuentes de financiamiento identificadas y permitirán atender demandas prioritarias sin comprometer la estabilidad económica del Perú”, afirmó el ministro Rodolfo Acuña Namihas.

El crédito suplementario se financia con mayores ingresos fiscales, operaciones oficiales de crédito y recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, en concordancia con el Marco Macroeconómico Multianual, las proyecciones macroeconómicas y las reglas fiscales vigentes.

Asimismo, el crédito suplementario ha sido estructurado sobre la base de fuentes de financiamiento plenamente identificadas. Su aprobación permite atender las principales prioridades nacionales, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas, la trayectoria de consolidación fiscal y el espacio fiscal necesario para que la siguiente administración pueda ejercer plenamente sus competencias y atender las prioridades que determine.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });