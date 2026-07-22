MEF: crédito suplementario de S/ 9,565 millones no pone en riesgo la caja fiscal

Archivo - Perú.- MEF destina S/ 143,7 millones para pago de obligaciones previsionales - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, afirmó que el crédito suplementario, de 9,565 millones de soles, no pone en riesgo la caja fiscal debido a que el país mantiene indicadores fiscales por debajo de las metas establecidas y cuenta con recursos disponibles para atender las prioridades del Estado.

En entrevista con TV Perú, señaló que el endeudamiento del país se mantiene dentro de los parámetros de la regla fiscal."La regla fiscal nos dice que debemos tener un tope del 30% del PBI. Actualmente estamos en 28%, estamos por debajo de la meta fiscal, ya nos hemos recuperado en esa línea", manifestó.Respecto al déficit fiscal, indicó que este asciende a 1.3%, nivel inferior a la meta de 1.8%. "Estas medidas no están afectando la estabilidad ni están generando un tema de crisis financiera", afirmó.

Explicó que parte de los recursos destinados a la incorporación de beneficios para los trabajadores del régimen CAS provienen de ingresos ya recaudados que corresponden a los gobiernos locales.

"Esos ingresos están. Son ingresos que existen, que se han recaudado y que se deben asignar a los gobiernos locales, sino que les estamos dando prioridad a los proyectos que ellos mismos demandan", sostuvo en entrevista con TV Perú.

El titular del MEF indicó que existe la percepción de que los recursos del canon no pueden destinarse a cerrar brechas prioritarias y que todo debe financiarse con recursos del Tesoro Público.

"Les hemos dicho que no, que ellos tienen, si tienen prioridades que atender, usen primero sus recursos", enfatizó.

El ministro aseguró que la actual gestión dejará espacio para que el próximo gobierno pueda administrar los recursos públicos y ejecutar el presupuesto aprobado.

"Estamos dejando espacio suficiente para que la gestión que venga pueda operar, ya sea a través de créditos, como quiera plantearlo, o dar modificaciones al presupuesto que tiene. Le estamos dejando un camino trazado para que puedan operar y gestionar los recursos que el presupuesto ya aprobó", puntualizó.

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