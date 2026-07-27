MEF: crédito suplementario por S/ 9,596 millones está en el marco de la estabilidad fiscal

Archivo - Perú.- Perú aprueba norma para optimizar la gestión de las inversiones públicas - Andina/Mef: Inversión Pública Sumó S/ 21,591

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, afirmó que el Gobierno está dejando una economía estable y que el crédito suplementario 2026 por 9,596 millones de soles es una medida fiscalmente responsable.

"Este crédito suplementario responde a las prioridades del país. Se traduce en más inversión para cerrar brechas, más obras, mayor seguridad y mejores servicios para la población", señaló.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que los recursos asegurarán la continuidad de inversiones en transporte, agua y saneamiento, salud, educación, agricultura y atención frente a emergencias.

"Con este crédito suplementario, los recursos llegarán a obras y servicios que la población espera y necesita”, manifestó.

Cabe resaltar que el crédito suplementario 2026 se financia principalmente con recursos públicos disponibles y provenientes de la recaudación. Solo el 13.1% del financiamiento total corresponde a operaciones oficiales de crédito, por lo que no implica mayor endeudamiento.

Rodolfo Acuña también destacó que este crédito suplementario es posible porque la economía mantiene condiciones que permiten atender necesidades de la población, de manera responsable

Sostuvo que cuuando un país mantiene crecimiento económico, mayor recaudación, controla su déficit y conserva la confianza de los inversionistas, puede financiar las prioridades del país preservando la sostenibilidad fiscal.

El MEF explicó que, con esta medida, se dará continuidad a inversiones y se atenderán prioridades vinculadas con la seguridad, los servicios públicos y la atención de emergencias, en un marco de responsabilidad fiscal.

(FIN) NDP/CNA