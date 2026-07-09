MEF: crédito suplementario tuvo sustento técnico y preserva sostenibilidad fiscal

Archivo - Perú.- MEF: economía peruana crece 3,73 % en abril y acumula 25 meses de expansión - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acreditó que el Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE, que autoriza un crédito suplementario por hasta 9,596 millones de soles, siempre contó con el debido sustento técnico para su formulación y es plenamente consistente con el marco macrofiscal vigente, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El sector precisó que la información técnica que sustenta la propuesta ha sido remitida a la Contraloría General de la República.

El sustento del proyecto se encuentra respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, documento oficial que proyecta para este año un déficit fiscal de 1,75% del PBI, nivel inferior al límite de 1,8% establecido por la regla fiscal.

En consecuencia, el crédito suplementario mantiene un margen aproximado de 1,260 millones de soles respecto del límite permitido, confirmando que la propuesta preserva plenamente la sostenibilidad fiscal.

Asimismo, la SUNAT incrementó en 2,006 millones de soles la proyección de ingresos tributarios para 2026 como resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de la recaudación. Este mejor desempeño constituye uno de los principales fundamentos técnicos que respaldan el financiamiento del proyecto.

El crédito suplementario se financia con 2,900 millones de soles de recursos ordinarios, 1,260 millones de soles provenientes de operaciones de crédito y 5,436 millones de soles de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Estos últimos corresponden a mayores ingresos de los gobiernos regionales y locales y no representan una mayor carga para el Tesoro Público ni generan un deterioro de la posición fiscal del Estado.

La propuesta responde a criterios objetivos de priorización presupuestaria, considerando las demandas debidamente sustentadas por las entidades, sus niveles de ejecución presupuestal y los espacios fiscales disponibles.

En ese marco, los recursos se destinan a garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones regionales y municipales de 2026, la continuidad de los servicios públicos esenciales, la ejecución de inversiones en marcha, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y otras intervenciones prioritarias para la población.

La documentación técnica elaborada por el MEF acredita de manera objetiva que el proyecto fue formulado sobre la base de proyecciones macroeconómicas oficiales, estimaciones actualizadas de ingresos, fuentes de financiamiento plenamente identificadas y criterios técnicos de priorización del gasto, en estricto cumplimiento de las reglas fiscales vigentes.

En consecuencia, el crédito suplementario constituye una propuesta fiscalmente responsable que permite atender prioridades nacionales sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“Los hechos y las cifras son contundentes. El crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. Su financiamiento respeta plenamente la regla fiscal y demuestra que es posible atender las principales necesidades del país preservando la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese ha sido y seguirá siendo el compromiso del Gobierno”, puntualizó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.