MEF: déficit fiscal anualizado fue equivalente a 1,6 % del PBI a mayo de 2026

Perú.- MEF aprueba lineamientos para evaluar impacto de la inversión pública en cierre de brechas - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, afirmó que es importante que el Estado mantenga una postura prudente, que permita sostener la trayectoria descendente que se observa en el déficit fiscal que, a mayo de 2026, se ubicó en 1,6 % del PBI anualizado.

Destacó que es primordial preservar un espacio para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales choques adversos, especialmente aquellos asociados a eventos naturales tales como el Fenómeno El Niño.

De acuerdo con la información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la trayectoria descendente del déficit fiscal se refleja al pasar de ubicarse en 2,2 % del PBI al cierre de 2025 a 2,1 % del PBI anualizado al término del primer trimestre de 2026, 1,9 % del PBI anualizado en abril y 1,6 % del PBI anualizado en mayo.

La evolución del déficit respondió al sostenido crecimiento de los ingresos fiscales, que se incrementaron desde 19,0 % del PBI en 2025 a 19,3 % del PBI anualizado a mayo de 2026.

Cabe indicar que, entre enero y mayo, los ingresos fiscales crecieron 11,6 % real, impulsados por el desempeño de la actividad económica y por factores positivos de naturaleza transitoria. En particular, los elevados precios del cobre contribuyeron al crecimiento de la recaudación tributaria del gobierno central, que aumentó 10,7 % real, destacando el desempeño del Impuesto a la Renta de tercera categoría (28,1 % real) y del IGV interno (12,1 % real).

Asimismo, el resultado acumulado incorpora 2,3 mil millones de soles por transferencias de utilidades de entidades públicas generadas en 2025, monto superior al registrado en el mismo periodo del año previo, debido a diferencias en las fechas de registro de dichos recursos. Además, la inversión del gobierno general alcanzó un registro histórico de 19 mil millones de soles, impulsada por los gobiernos regionales y locales.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas explicó que es fundamental continuar ampliando la base tributaria y mejorando la eficiencia del gasto público, a fin de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y asegurar el financiamiento de la inversión pública y de las políticas que protegen el bienestar de la población en el mediano y largo plazo.

“Si bien la evolución reciente de las finanzas públicas ha sido favorecida por el mayor dinamismo de la actividad económica y por los precios del cobre, persisten factores que han debilitado la base de ingresos fiscales y aumentado las rigideces del gasto público”, señaló el ministro.

El Ministerio de Economía y Finanzas continuará monitoreando la evolución de los ingresos y gastos públicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos fiscales y preservar la confianza de los agentes económicos en la solidez de la economía peruana.