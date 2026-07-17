MEF: déficit fiscal peruano se redujo a 1.3% del PBI en junio de 2026 por mayores ingresos

Perú.- MEF dispone de más de US$ 2,000 millones para atender efectos del Fenómeno El Niño - Andina/Sede Del Ministerio De Economía Y Finanzas

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El Perú fortalece su capacidad de respuesta ante eventos climáticos como el Fenómeno El Niño tras reducir su déficit fiscal anualizado a 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI) en junio del 2026, señaló hoy el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Asimismo, destacó que este resultado confirma la trayectoria favorable de las finanzas públicas durante el segundo trimestre del presente año.

El indicador descendió de 2.1% del PBI en marzo a 1.9% en abril, 1.6% en mayo y 1.3% en junio. Este último resultado se sitúa por debajo de las metas fiscales previstas para 2026, de 1.8% del PBI, y para 2027, de 1.4%.

“Mantener cuentas públicas ordenadas es fundamental para proteger la estabilidad económica y atender oportunamente las necesidades de la población”,señaló el titular del MEF.

“En un contexto de favorable de altos precios de exportación, la estrategia fiscal debe estar orientada a fortalecer la posición fiscal del país y a recuperar capacidad de respuesta ante posibles choques externos o eventos naturales como el fenómeno El Niño”, agregó.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) la mejora del resultado fiscal estuvo respaldada por un crecimiento de los ingresos superior al registrado por el gasto.

Solo en junio los ingresos corrientes del Gobierno general aumentaron 23%, mientras que los gastos no financieros crecieron 2.4%.

Ingresos fiscales al primer semestre

En el acumulado de enero a junio los ingresos fiscales del Gobierno general crecieron 12.7% en términos reales, favorecidos por el dinamismo de la actividad económica y los altos precios de exportación, que contribuyeron a mejorar la recaudación tributaria.

Durante el primer semestre, los ingresos tributarios del Gobierno central crecieron 13-2 % en términos reales.Destacaron la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, que aumentó 31.3%, y la del impuesto general a las ventas interno, que avanzó 11.2%, reflejando el dinamismo de la actividad empresarial y del consumo.

Por el lado del gasto, los egresos no financieros del Gobierno general crecieron 5.2% en términos reales durante el mismo periodo, principalmente por mayores obligaciones de gasto corriente.

En este contexto, el ministro resaltó la importancia de contener el crecimiento de los gastos rígidos y orientar los recursos disponibles hacia intervenciones que generen mejores servicios y resultados concretos para la ciudadanía.

El ministro Rodolfo Acuña Namihas destacó también que la inversión pública alcanzó los 26,500 millones de soles entre enero y junio de 2026, superando los 24,500 millones de soles registrados en el mismo periodo del año anterior y ubicándose ampliamente por encima del promedio observado durante la última década.

Reto es fortalecer ingresos

“Las condiciones favorables de los precios de las materias primas deben aprovecharse con responsabilidad.El reto es fortalecer los ingresos permanentes, evitar que recursos temporales financien compromisos rígidos y priorizar una inversión pública de calidad que contribuya al cierre de brechas y al desarrollo del país”, afirmó el titular del MEF.

De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma que preservar la estabilidad fiscal es fundamental para que el Estado pueda mantener los servicios esenciales, dar continuidad a las inversiones prioritarias y responder con mayor oportunidad ante emergencias, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.