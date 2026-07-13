Perú.- Déficit fiscal: reducir la brecha permitirá afianzar la predictibilidad y sostenibilidad - Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

La rigidez de las finanzas públicas exige un cambio de rumbo inmediato para evitar un deterioro irreversible en la credibilidad internacional del país.

La reducción del déficit fiscal constituye una prioridad absoluta orientada a devolver la predictibilidad y la sostenibilidad macroeconómica a las cuentas del Estado, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Las directrices oficiales apuntan a un ordenamiento estrictamente técnico que priorice la eficiencia del gasto público y evite asignaciones presupuestarias motivadas por presiones políticas de corto plazo, señala informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Gasto

Para afianzar este propósito el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Adrianzén, sostiene que la brecha fiscal debe reducirse de manera drástica mediante la aplicación de una regla fundamental, no se puede gastar más de lo que ingresa a las arcas fiscales.

La viabilidad de esta disciplina encuentra un soporte clave en la actual coyuntura nacional. Los indicadores adelantados confirman mejores condiciones para el desarrollo mercantil, el consumo y la actividad financiera global en los diferentes rubros productivos.

Asimismo, las expectativas empresariales reflejan confianza para la colocación de capitales y la estabilidad monetaria en el corto plazo, lo que abre una ventana de oportunidad para acelerar las reformas pendientes. La historia analítica demuestra que la reducción de la pobreza está estrechamente ligada a la evolución del producto per cápita y este, a su vez, depende directamente del incremento del financiamiento privado y extranjero en todos los departamentos.

Gobernanza

Por ello, el economista considera crucial optimizar la gobernanza pública mediante métricas y acciones completamente evaluables.

Manifestó que el crecimiento real y sostenido no provendrá de un mayor desembolso centralistamente administrado, sino de la erradicación de la corrupción institucional y del destrabe corporativo.

Corregir el rumbo hacendario demanda firmeza técnica para no comprometer el futuro del país con decisiones políticas nocivas.

En esta mesa de control se recalca que la única fórmula idónea para derrotar la inflación y recuperar el dinamismo es ordenar la asignación bajo criterios de eficacia, cerrando de forma definitiva la brecha inicial y permitiendo que las fuerzas del mercado operen en un entorno de seguridad jurídica y estricta rectitud de la gestión pública.

Actividad minera

El potencial minero nacional arrastra el lastre de políticas públicas orientadas sistemáticamente a ahuyentar las colocaciones de capital y a obstaculizar la ejecución de nuevos proyectos extractivos.

Con una cartera de financiamiento proyectada que actualmente llega a 64,000 millones de dólares, este sector representa el rubro productivo con el arraigo más alto en el territorio y el mayor multiplicador de empleo descentralizado.

No obstante, la persistencia de una tramitología pesada y burocrática reduce la tasa de incidencia de tales planes en las áreas de mayor vulnerabilidad.

El decano de la Facultad de Economía de la UPC advierte que el dinamismo comercial de corto plazo no se logra con la inyección de recursos de un Estado ineficiente, sino mediante el destrabe empresarial y la eliminación de la corrupción de las autoridades gubernamentales.

La brecha de manufactura en el oriente del país, donde algunas regiones aportan apenas un porcentaje marginal en comparación con el producto global, evidencia el elevado coste de oportunidad de mantener paralizado el flujo logístico, un aspecto que Adrianzén critica con dureza por postergar el avance de las zonas líderes que terminan rezagadas.

Detalles

- La gobernanza de las instituciones clave genera intensos debates sobre la continuidad de sus liderazgos sectoriales, especialmente en el Banco Central de Reserva (BCR).

- La estabilidad monetaria no depende de un solo individuo, sino del sólido equipo de especialistas que respalda el diseño de las directrices y la toma de decisiones.

- Al respecto, Adrianzén señala que cualquier técnico decente y bien capacitado que respete el criterio de las jefaturas operativas puede mantener la resiliencia de la entidad.

- Lo crucial, concluye el académico, es asegurar que este elevado rigor metodológico se preserve y se replique con éxito en el resto del aparato estatal.

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