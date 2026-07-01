MEF: se dejará estructura sana de gasto público para continuar con crecimiento económico

Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, informó que en el marco del proyecto de Ley N° 14799/2025-PE que plantea la aprobación de créditos suplementarios, el Gobierno destinará 300 millones de soles adicionales para atender el Fenómeno El Niño, siendo un monto adicional a las medidas ya planteadas.

“Hay líneas de atención que estamos trabajando. Como dijimos la vez pasada con el Premier Luis Enrique Arroyo, tras un Consejo de Ministros, tenemos que acelerar los pasos para ir atendiendo el tema del Fenómeno El Niño. Estamos hablando de 300 millones de soles adicionales. Probablemente, la administración que venga va a destinar mayores recursos”, señaló.

Rodolfo Acuña mencionó que se están dejando pautas sobre sobre el inicio de lo que se tiene que hacer para enfrentar el fenómeno climático invirtiendo especialmente en proyectos que son más sensibles.

Explicó que habrá un trabajo de transferencia con el siguiente Gobierno, como tradicionalmente se ha hecho a través de la comisión respectiva, a la que se le irá informando los detalles de lo que se está haciendo.

El ministro indicó también, que el Gobierno actual ha apostado por políticas de gasto prudentes que permitan a la economía mantener una senda de crecimiento y, en esa línea, ha propuesto un criterio de gradualidad, considerando que existen propuestas para incrementos de sueldos que no son sostenibles.

Cabe indicar que, tras la asistencia del ministro Rodolfo Acuña, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 14799/2025-PE, que plantea la Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática; y dicta otras medidas.

(FIN) NDP/CNA