MEF: desarrollo rural requiere inversiones para impulsar productividad y acceso a mercados

Andina/Vidal Tarqui

Lima 8 May. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, participó en el ciclo de financiación 2025-2027 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA 14), donde destacó la importancia de impulsar el desarrollo rural a través de inversiones que fortalezcan la productividad, amplíen el acceso a mercados y generen nuevas oportunidades en las zonas rurales del país.

Durante su intervención virtual desde Lima, en el marco de esta reunión que se realiza en Roma, el titular del sector remarcó el alto potencial de las zonas rurales para contribuir a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la estabilidad territorial.

“El Perú, como parte de la cooperación impulsada por el FIDA, considera esencial y clave el desarrollo rural para contribuir al cierre de brechas de desigualdad y al fomento de la productividad en las zonas más vulnerables”, señaló.

Asimismo, resaltó la importancia de que el Estado no solo apoye al sector rural con proyectos de riego, sino también con intervenciones que permitan conectar la producción rural con los mercados, con el fin de que la ruralidad avance en su desarrollo y se reduzcan los niveles de pobreza.

En ese sentido, sostuvo que el fortalecimiento de mercados es un componente clave para ampliar las oportunidades de los pequeños productores y elevar el impacto del desarrollo rural en los territorios.

“El fortalecimiento de mercados debe permitir que los pequeños productores participen en mejores condiciones, con mayor acceso a servicios, financiamiento, información e infraestructura productiva. Para países con una ruralidad diversa, como el Perú, este enfoque puede contribuir a cerrar brechas territoriales y fortalecer cadenas de valor con mayor impacto local”, explicó.

En esa misma línea, indicó que generar oportunidades para jóvenes y mujeres rurales es fundamental para dinamizar las economías locales, fortalecer capacidades y reducir vulnerabilidades estructurales.

Cabe indicar que el FIDA es una institución financiera internacional dedicada exclusivamente a la transformación rural. El ministro Rodolfo Acuña Namihas fue invitado a su decimocuarta reposición de recursos para compartir la visión del Perú respecto al enfoque que esta organización viene empleando en la colocación de sus recursos.

De esta manera, el MEF reafirma su compromiso de seguir impulsando inversiones y alianzas que fortalezcan la productividad rural, amplíen las oportunidades económicas y contribuyan al cierre de brechas en las zonas más vulnerables del país.

Dato:Desde 1983, el FIDA ha financiado en el Perú 11 préstamos por un monto total equivalente a US$ 189,76 millones, destinados a proyectos de desarrollo rural en distintas zonas del país. Uno de ellos es el programa Avanza Rural, que tuvo alcance en 101 distritos y benefició a 20 178 familias.

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