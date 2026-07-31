Perú.- MEF designa a Luis Arias Minaya como jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial - Andina/Héctor Vinces

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a Luis Alberto Arias Minaya jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial, cargo considerado de confianza.

Mediante Resolución Ministerial 313-2026-EF/49, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano (DOP) y que lleva la rúbrica del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, se designó a Luis Arias Minaya en el puesto de jefe del gabinete de asesores del MEF.

En los considerandos de la norma se indicó que se encontraba vacante el cargo de jefe del gabinete de asesores del MEF, por lo cual resultaba necesario designar a la persona que ejerza las funciones inherentes al referido puesto.

Luis Arias Minaya es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y es máster en Economía por la London School of Economics and Political Science.

Fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), además de ocupar la jefatura de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Luis Arias Minaya también fue docente en las universidades Católica del Perú y de Lima, teniendo a su cargo los cursos de Análisis Económico de los Impuestos y Macroeconomía y Política Fiscal.

(FIN) CNA