MEF designa a nuevos viceministros de Economía y de Hacienda

Archivo - Perú.- MEF destina S/ 143,7 millones para pago de obligaciones previsionales - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo
Lima 4 Ago. (ANDINA) -
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a Fabrizio Orrego Peche en el cargo de Viceministro de Economía y a Erick Wilfredo Lahura Serrano como Viceministro de Hacienda del citado portafolio.
Ambas resoluciones supremas fueron publicadas en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
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