MEF destaca incremento de demanda de electricidad, créditos y consumo de cemento en mayo

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que el comportamiento positivo de los indicadores adelantados, como la demanda de electricidad, el crédito al sector privado y el consumo interno de cemento en mayo de 2026, confirma el fortalecimiento de la demanda interna y refleja mejores condiciones para la inversión, el consumo y la actividad económica.

En mayo de 2026, la demanda de electricidad creció 5.47% respecto a similar mes del año anterior, mientras que el consumo interno de cemento aumentó 7.97%, manteniendo una trayectoria favorable asociada al mayor dinamismo de la actividad productiva y de la inversión.

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En esa misma línea, los créditos de consumo crecieron 13.96%, con la colocación de más de 83,826 millones de soles; los créditos hipotecarios 7.30%, al asceder a 73,476 millones; y los créditos dirigidos a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas 5.47%, con relación a igual mes de 2025, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que estos resultados se encuentran en línea con el fortalecimiento de la demanda interna y con un mayor clima de confianza en la economía.

“Estos indicadores adelantados reflejan que hay mejores condiciones para que las familias consuman, las empresas inviertan y la actividad económica siga fortaleciéndose, pese a que hay sectores que pudieron verse golpeadas por efectos negativos del Fenómeno de El Niño”, señaló.

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