MEF destaca mayor nivel de inversión privada y confianza en el país

Andina/Sede Del Ministerio De Economía Y Finanzas

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló hoy que el mayor nivel de ejecución de la inversión pública, la mayor inversión privada y confianza en el país, son elementos que deberían destacarse.

Así lo señaló hoy tras participar en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso, para solicitar la aprobación de un crédito suplementario, para obras de prevención ante eventos climáticos y cierre de brechas.

Ante los comentarios de un “crecimiento pálido” de la economía peruana, el ministro Acuña, refirió que la economía peruana viene creciendo en mayor medida respecto a los años anteriores.

“Ya no recordamos cómo crecíamos en años anteriores, y ahora que estamos creciendo en mayor medida, queremos pintar de colores el crecimiento. Mire, todo el esfuerzo que estamos haciendo es para dejar una economía que pueda generar mayor prosperidad hacia adelante”,dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció 3.73% en abril de este año, respecto al similar mes del 2025, “explicado por la evolución positiva de casi todos los sectores, sobre todo los rubros comercio y construcción, y el dinamismo del consumo en los restaurantes” de acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Asimismo, entre enero y abril del 2026 la economía peruana creció 3.58% respecto al similar periodo del año pasado, asimismo, en los últimos doce meses (mayo 2025-abril 2026) avanzó 3.59%.

“Recuerden que nosotros somos una economía que una administración que ha entrado hace poco tiempo y estamos tratando de dejar las cosas, la recaudación, casi 18% de crecimiento comparativamente el año anterior”,enfatizó el ministro Rodolfo Acuña.

“La inversión con niveles de ejecución acelerada, la inversión privada y la confianza que se está teniendo, creo que son elementos que deberían destacarse en vez de cuestionarse”, subrayó.

Asimismo, indicó que con el tamaño del crédito suplementario que está solicitando el Ejecutivo al Congreso para incorporarlo al presupuesto público, se busca impulsar la economía nacional.

“El tamaño de propuestas, de un crédito suplementario de este tamaño, está buscando reactivar y generar las condiciones para que la economía siga creciendo. No estamos hablando de pocos recursos que se están incorporando a la economía, pero sabemos que las brechas son mayores”,dijo.

“Les mostré un cuadro que seguro ustedes deben haber visto en la presentación demás de 170,000 millones de soles en demandas de recursos, 9,000 (millones de soles) no es más que una fracción bastante poca de lo que podemos hacer como esfuerzo, para ir cerrando las brechas que se han estado generando, no por esta gestión”, explicó.

También el ministro de Economía y Finanzas, señaló que el próximo gobierno encontrará la “casa ordenada” en materia de gestión fiscal.

“La casa ya está limpia, así que no hay ningún problema”,indicó

De otro lado, señaló que la comitiva que acompañará al presidente de la República, José María Balcázar, en su visita al Papa León XIV al Vaticano, también realizarán una serie de actividades oficiales adicionales.

“Ellos no solamente están acompañando al presidente, sino que están viendo también una serie de actividades que van a desarrollar allá. Seguro que, al regreso cada una de esas autoridades, te van a decir qué agenda han tenido y cómo han respondido a cada uno de estos temas que les ha tocado participar allá”, puntualizó.

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