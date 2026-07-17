MEF destina S/ 143,7 millones para pago de obligaciones previsionales

Perú.- MEF: progresividad asegura sostenibilidad de beneficios a trabajadores del Estado - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó 143 millones 731,989 soles al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar el pago de las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el Año Fiscal 2026.

La transferencia forma parte de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 137-2026-EF, que autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de los ministerios de Defensa e Interior, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.En cumplimiento de esa disposición, el Ministerio del Interior aprobó, mediante la Resolución Ministerial N.° 1006-2026-IN, la desagregación de 143 millones 731,989 soles, monto que será incorporado a su presupuesto institucional para efectuar la transferencia financiera a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial.Los recursos provienen de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y serán destinados exclusivamente al pago de las obligaciones previsionales a cargo de la CPMP, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.Transferencia financieraLa resolución autoriza a la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración del Ministerio del Interior a realizar la transferencia financiera por 143 millones 731,989 soles a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial.Asimismo, dispone que la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto elabore la correspondiente Nota de Modificación Presupuestaria para incorporar los recursos autorizados.La norma precisa que los recursos transferidos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos de aquellos para los cuales fueron autorizados.Recursos para Defensa e InteriorEl Decreto Supremo N.° 137-2026-EF autorizó una Transferencia de Partidas de hasta 229 millones 719,669 soles a favor de los ministerios de Defensa e Interior para financiar las transferencias financieras que ambos sectores deben efectuar a la Caja de Pensiones Militar Policial.De ese monto, 143 millones 731,989 soles corresponden al Ministerio del Interior, mientras que el saldo fue asignado al Ministerio de Defensa. Los recursos tienen como finalidad asegurar el financiamiento del pago de las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial durante el Año Fiscal 2026.