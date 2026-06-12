MEF destina S/ 6.6 millones a la Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas

Andina/Cortesía

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de partidas por 6.6 millones de soles a favor de la Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas para asegurar la continuidad de la prestación del servicio de educación superior artística.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524932-1" target="_blank">Decreto Supremo N.° 101-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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La norma señala que losrecursos permitirán financiar la continuidad de las actividades académicas y administrativasvinculadas al servicio de educación superior artística que brinda la anteriormente llamada Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

Del monto transferido, 2.6 millones de soles se orientarán al pago de personal y obligaciones sociales, 3.9 millones a bienes y servicios, y 44,824 a otros gastos.

De acuerdo con la norma, la transferencia se financia con recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación (Minedu), sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a actualizar en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) las plazas y puestos financiados con esta transferencia, a solicitud de la universidad.

Finalmente, el decreto establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los cuales fueron autorizados.

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