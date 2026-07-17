Perú.- MEF destina S/ 4 millones para cumplimiento de competencias de la autoridad marítima - Andina/Lima - 18 Marzo 2026 / Vista Panorámica

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la incorporación de 4 millones 65,061 soles, vía crédito suplementario, a favor del Ministerio de Defensa, para financiar el cumplimiento de las competencias de la autoridad marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país.

Mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535917-2" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo 139-2026-EF, publicado hoy en el Diario OficialEl Peruano, se aprobó dicha operación con cargo a los recursos depositados por laAutoridad Portuaria Nacional(APN) en la cuenta del Tesoro Público, correspondiente al 30% de las retribuciones pagadas por la Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales, ambos en elpuerto del Callao, por el periodo de octubre de 2025 a febrero de 2026.

El titular del pliego habilitado en el crédito suplementario aprueba la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.

Los recursos del crédito suplementario no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son incorporados.

En los considerandos de la norma se recuerda que la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley 27943) señala que en todos los compromisos contractuales se establece un porcentaje, no menor del 3%, para ser invertido por la Autoridad Portuaria Nacional en el Sistema Portuario Nacional en función de los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, de los gastos operativos de la APN y del Fondo de Compensación del Desarrollo Portuario.

Indica, asimismo, que otro porcentaje se transfiere a la autoridad marítima para el cumplimiento de sus respectivas competencias en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país.

(FIN) CNA