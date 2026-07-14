MEF destina S/ 8 millones para pensiones y aguinaldos de jubilados del régimen 20530

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Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 8 millones 147,212 soles a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para financiar el pago de pensiones, aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, bonificaciones y otros a jubilados del régimen del Decreto Ley N° 20530.

A través del Decreto Supremo N° 133-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó dicha transferencia para financiar la sostenibilidad de los pagos a favor de 573 pensionistas del Ministerio del Interior y tres de la Superintendencia Nacional de Migraciones, los cuales se encuentran en el ámbito del Decreto Ley Nº 20530.

La norma indica los titulares de los pliegos habilitadores y del pliego habilitado en la transferencia aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.

Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

La transferencia se realiza en el marco del proceso progresivo de traslado a la ONP de la administración y pago de pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1666 y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

(FIN) CNA