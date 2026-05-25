MEF: economía peruana habría crecido más de 3.6% en abril del 2026

Perú.- Perú declara de interés nacional la Asamblea de Federación Latinoamericana de Bancos 2026 - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 25 May. (ANDINA) -

La actividad económica del Perú habría registrado un crecimiento superior a 3.6% en abril del presente año, señaló hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El Perú realiza esfuerzos importantes por sostener su crecimiento económico. En marzo la economía creció 3.21%, a pesar de que tuvimos falta de provisión de gas por dos semanas, estalló la crisis del petróleo, hubo teletrabajo y aun así se mantuvo el estándar de crecimiento de los dos primeros meses de 3.4% (enero) y 3.7% (febrero)”, dijo el viceministro de Economía, Eloy Durán.

“Para este mes de abril, la cifra se anunciará en dos semanas, debemos estar superando el 3.6%, ya casi cerca del 4% de crecimiento”, agregó.

Durante la inauguración de la 14ª reunión de la Iniciativa de América Latina del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, Eloy Durán destacó que dicho nivel de crecimiento de la economía peruana es consecuencia de una acción conjunta y no solo de un determinado sector.

“Por ejemplo, desde el lado del comercio exterior, notamos como las exportaciones este mes están creciendo 42% y en el año ya van incrementando 34%. La recaudación tributaria, que superó el doble dígito el mes pasado con 14%, en mayo también lo volverá a superar con más allá de 11%”, indicó.

“En paralelo, la inversión pública, que se proyectaba crecer a 1%, está creciendo 15% y este mes 16%. Mientras que la inversión privada, que se proyectaba que crezca 7% a 8%, ha crecido 12% y el mes pasado 13%”, añadió.

Por otro lado, el viceministro de Economía resaltó el compromiso del Perú para fortalecer la cooperación entre las administraciones tributarias de la región, para lo cual es imprescindible tener un nivel de transparencia fiscal idóneo.

“Estamos convencidos que mantenernos inactivos y aislados nos haría perder la lucha contra la evasión tributaria, por eso buscamos un sistema tributario ideal cuya concreción sólo llegará a darse si se materializa este trabajo conjunto que hemos iniciado ya hace algunos años”, sostuvo.

“El Perú reafirma su compromiso de trabajar de la mano con todos para construir una región cada vez más justa y transparente, pues estamos convencidos que juntos podemos seguir avanzando hacia un futuro donde la cooperación tributaria internacional sea la norma y donde la evasión fiscal no tenga cabida”, dijo.

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