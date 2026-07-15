MEF: Economía peruana mantiene 26 meses de crecimiento continuo

Perú.- Fondos Mutuos: atractiva rentabilidad en dólares atrae inversionistas retail - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La economía peruana mantuvo su trayectoria de crecimiento durante mayo de 2026 y acumuló 26 meses de expansión continua, alcanzando un crecimiento acumulado de 3.2% entre enero y mayo del presente año.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que este resultado evidencia la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país y el dinamismo de la demanda interna, factores que han permitido sostener el crecimiento pese a los efectos del fenómeno El Niño Costero sobre las actividades primarias y a un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

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“La economía peruana demuestra una vez más su capacidad de crecer aun frente a choques externos y climáticos. Hoy el principal motor del crecimiento es la demanda interna, impulsada por una mayor inversión privada, un consumo fortalecido y un mercado laboral que continúa recuperándose. Sin los efectos del Fenómeno El Niño Costero sobre la pesca y la manufactura primaria, el crecimiento de mayo habría bordeado el 4%”, señaló el titular del MEF.

En mayo de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 1.8%, resultado explicado principalmente por el sólido desempeño de los sectores no primarios, que aumentaron 4.3% y acumularon 26 meses consecutivos de crecimiento. Este comportamiento fue impulsado por el fortalecimiento de la demanda interna y por el mayor dinamismo de la inversión privada, que continúan consolidándose como los principales motores de la actividad económica.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo de 2026, destacó el crecimiento de la manufactura no primaria (5.4%), principalmente de industrias como molinería, madera y muebles, alimentos y bebidas, y pinturas; y la construcción (4.7%), que acumuló 13 meses consecutivos de crecimiento; así como de los sectores comercio (6.9%) y servicios (3.3%), favorecidos por el mayor consumo de los hogares, la recuperación del empleo y mejores condiciones de financiamiento.

Por su parte, algunos sectores primarios registraron una menor actividad durante mayo, debido principalmente a la reducción temporal de la extracción de anchoveta, como medida para proteger ejemplares juveniles, y a los efectos del fenómeno El Niño Costero. No obstante, el sólido desempeño de las actividades no primarias permitió mantener el crecimiento de la economía y compensar parcialmente estos impactos transitorios.

“El comportamiento de los sectores no primarios confirma que el crecimiento de la economía es cada vez más amplio y sostenible. La inversión privada, el empleo y el consumo vienen sosteniendo la actividad económica y fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar escenarios externos y climáticos adversos”, afirmó el ministro Rodolfo Acuña Namihas.

En esa línea, el titular del MEF destacó que los indicadores adelantados continúan mostrando una aceleración de la actividad económica para los próximos meses, sustentada en el fortalecimiento de la demanda interna.

En junio de 2026, las importaciones de bienes de capital crecieron 38.6% nominal, acumulando 27 meses consecutivos de expansión, impulsadas por las mayores compras de maquinaria para la industria, equipos de transporte y materiales de construcción. Asimismo, el consumo nacional de cemento aumentó 11.6%, reflejando el mayor dinamismo de la inversión privada.

Por el lado del consumo, las señales también continúan siendo favorables. En junio de 2026, las importaciones de bienes de consumo crecieron 20.9% nominal y acumularon 22 meses de crecimiento; mientas que el indicador de consumo elaborado por BBVA, mediante herramientas de big data, aumentó 7.7%, registrando 31 meses de avance continuo.

Asimismo, el empleo en Lima Metropolitana creció 7.5% durante el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2026, la tasa más alta en casi cuatro años, incorporándose 413,000 personas al mercado laboral y destacando el crecimiento del empleo adecuado (9.9%), lo que refleja una recuperación sostenida de la actividad económica y una mejora en la calidad del empleo.

El ministro Rodolfo Acuña Namihas señaló, además, que estos resultados ratifican que el Perú mantiene un entorno macroeconómico estable y condiciones favorables para la inversión privada, lo que permitirá continuar fortaleciendo el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar de las familias durante el segundo semestre del año.

Con estos resultados, el Perú continúa consolidándose como una de las economías más estables de la región. La solidez de sus fundamentos macroeconómicos, el fortalecimiento de la inversión privada y el dinamismo de la demanda interna permiten enfrentar con mayor resiliencia los desafíos del contexto internacional y los efectos de fenómenos climáticos, manteniendo perspectivas favorables para el resto de 2026.

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