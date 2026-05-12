MEF: financiamiento privado para Petroperú garantizará continuidad operativa

Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, informó que el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 permitirá dar continuidad operativa a Petroperú y preservar la seguridad energética del país, así como la estabilidad de actividades económicas esenciales especialmente en la selva, ante el alza de los precios de los combustibles por el contexto energético internacional.

En esa línea, el titular del MEF sostuvo que esta decisión se tomó de manera responsable, pues un incremento del precio del combustible en las regiones de la Amazonía impactaría directamente en el costo de vida de la población y los servicios esenciales.

“Si el precio del combustible se eleva, todo se encarece allá. El decreto de urgencia está abordando un problema energético en el país”, señaló, añadiendo que, en varias ciudades de la selva, la electricidad depende del combustible, por lo que una interrupción del suministro podría generar consecuencias para la población y la actividad económica.

Respecto al uso de los recursos, el ministro Acuña Namihas aclaró que la estructura prevista en la norma contempla un fideicomiso bajo conducción de Proinversión, de modo que los fondos no ingresen a la caja principal de Petroperú ni sean de libre disponibilidad.

“La estructura que se aprueba en el decreto de urgencia señala que el responsable de los recursos (del financiamiento privado) no es Petroperú. Proinversión va a tomar las decisiones sobre en qué se va a destinar esos recursos”, remarcó.

En esa línea, destacó que los recursos solo podrán destinarse a la compra de combustibles, al mantenimiento requerido para que la refinería continúe funcionando y a otros insumos necesarios para la operatividad de la empresa.

“No estamos hablando de pagar planillas, no estamos hablando de pagar cualquier otro gasto”, remarcó, al explicar que el propio marco legal ha puesto límites estrictos para asegurar el uso exclusivo de los fondos en la continuidad operativa de Petroperú.

También, precisó que el financiamiento provendrá de la banca privada internacional y será canalizado a través de una estructura con gobernanza técnica de Proinversión.

“(Los recursos) No están saliendo del erario fiscal, vendrán de la banca privada. Eso se ha encargado Proinversión, que encuentre la mejor forma de financiamiento para la empresa”, puntualizó el ministro de Economía y Finanzas.

Finalmente, el ministro Rodolfo Acuña Namihas señaló que este nuevo decreto permitirá atender de manera ordenada las necesidades operativas de Petroperú, proteger el abastecimiento de combustibles en las zonas más vulnerables del país y reforzar la seguridad energética nacional, sin comprometer recursos públicos ni afectar otras prioridades del Estado.

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