MEF: Gobierno impulsa acciones vinculadas a ruta turístico-cultural Caminos del Papa León

Andina/Ministro Rodolfo AcuñA Participó En

Lima 12 May. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, participó en la ceremonia religiosa realizada el último fin de semana en el atrio de la Catedral de Chiclayo con motivo del primer aniversario del pontificado del Papa León XIV, acto que congregó a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a miles de fieles.

Durante la actividad, organizada por el Gobierno Regional de Lambayeque, se rindió homenaje a su santidad el Papa León XIV, quien anteriormente fue obispo de la Diócesis de Chiclayo, y cuya figura representa un símbolo de fe, fraternidad y orgullo para la región Lambayeque.

En este contexto, el Gobierno viene impulsando acciones vinculadas a la ruta turístico-cultural Caminos del Papa León XIV, iniciativa orientada a poner en valor espacios emblemáticos asociados a la historia y legado del Santo Padre en esta región del país.

Como parte de ese esfuerzo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó recientemente una transferencia de partidas por más de 15 millones de soles a favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar la tercera etapa del mantenimiento de la transitabilidad vehicular de diversas calles y avenidas de Chiclayo, intervención priorizada en el marco de esta ruta.

El MEF señaló que esta medida permitirá mejorar las condiciones de acceso y conectividad en la ciudad, en beneficio de la población y de los visitantes.

Además del titular del sector Economía, en el acto religioso participaron el presidente de la República, José María Balcázar, miembros del Gabinete Ministerial, congresistas de la región Lambayeque y autoridades locales.

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