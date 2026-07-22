MEF: gratificación y CTS para CAS serán graduales buscando preservar sostenibilidad fiscal

Archivo - Perú.- MEF: gratificaciones y CTS para CAS serán graduales para preservar sostenibilidad fiscal - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, reafirmó que la implementación de las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se realizará de manera gradual debido a las limitaciones de la caja fiscal y con el objetivo de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Explicó que el Estado destina aproximadamente 3,500 millones de soles para atender a cerca de 350,000 servidores CAS del sector público, por lo que resulta necesario avanzar de manera progresiva.

"Para nosotros es importante ir avanzando con criterios de gradualidad. No es que desconozcamos los derechos, todo lo contrario", afirmó en declaraciones a TV Perú.

El titular del MEF sostuvo que el Gobierno ha aplicado el mismo criterio en otros compromisos del Estado, como la nivelación de profesionales y servidores del sector Salud, así como el cumplimiento de sentencias judiciales en Educación.

"No podemos atender todos los gastos, todas las demandas al mismo tiempo. Hay criterios que tienen que marcar prioridad y progresividad", remarcó.

Presupuestos no contemplaban recursos

Respecto a las entidades públicas que habían anunciado la posibilidad de otorgar gratificaciones con cargo a sus propios presupuestos, el ministro sostuvo que los presupuestos institucionales nunca incluyeron recursos para ese concepto.

Explicó que dichos presupuestos fueron elaborados el año pasado y respondieron a prioridades como la ejecución de proyectos de inversión y el funcionamiento de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno.

En ese sentido, advirtió que destinar ahora esos recursos al pago de gratificaciones para el personal CAS podría afectar la prestación de los servicios públicos.

"La idea no es sacrificar los recursos para la atención de estos temas, sino ir atendiéndolos en la función en la que la caja fiscal pueda hacerlo sostenible a lo largo del tiempo", manifestó.

Asimismo, indicó que ese es el camino responsable para cumplir con las obligaciones del Estado sin apartarse de las reglas fiscales ni poner en riesgo la estabilidad económica.

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