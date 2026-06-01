Archivo - Perú.- IPE: Deberíamos sentar las bases para crecer a tasas superiores a partir del 2027 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Los indicadores adelantados de la actividad económica muestran que la economía peruana habría mantenido su dinamismo en abril, impulsada principalmente por el fuerte crecimiento de la inversión pública y de la actividad constructora, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese sentido, elgasto de inversión del gobiernogeneral, que comprende al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales,creció 47.9% en abril respecto al mismo mes del año anterior y alcanzó los 5,895 millones de soles. A ello se sumó elconsumo interno de cemento, que aumentó 13.9%, acumulando quince meses con crecimientos consecutivos, lo que refleja un mayor dinamismo en la ejecución de obras públicas y en la actividad constructora.

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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que estos resultados confirman que la economía mantiene una trayectoria favorable, apoyada en sectores con alta capacidad de generar empleo y dinamizar otras actividades.

“Los indicadores adelantados muestran que la economía mantuvo un ritmo positivo en abril. El fuerte crecimiento de la inversión pública y del consumo interno de cemento refleja una mayor actividad en obras y construcción, sectores que generan empleo y contribuyen al dinamismo de la economía. Desde el MEF seguiremos haciendo posible que la inversión pública se traduzca en más servicios y mejores condiciones de vida para la ciudadanía”, señaló.

El MEF precisó que, como parte de las acciones del gobierno de transición liderado por el presidente José María Balcázar, se viene realizando un monitoreo permanente de la ejecución de la inversión pública y brindando asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, con el objetivo de contribuir a que las obras avancen, culminen oportunamente y presten los servicios para los cuales fueron proyectadas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el aumento del consumo interno de cemento respondió a una mayor ejecución de obras de vivienda e infraestructura en el sector privado, así como a la autoconstrucción. En el caso del gasto de inversión del gobierno, el incremento obedeció principalmente a la ejecución de obras públicas por parte de distintas entidades del Estado y a la adquisición de maquinaria y equipo por parte del Gobierno Nacional.

Otro indicador relevante fue elsubsector electricidad, que registró un crecimiento de 4.6% en abril respecto al mismo mes de 2025 y fue la tasa más alta desde enero 2026. Este resultado estuvo sustentado, principalmente, en el aumento de la generación de energía termoeléctrica (21.2%) y de la generación de energía de origen renovable eólica-solar (13.6%).

Asimismo, lasimportaciones crecieron 33.4% en abril frente al mismo mes del año anterior. Destacaron, en particular, las importaciones de bienes de capital, que aumentaron 39.4%, y las de bienes de consumo, que crecieron 26.3%. En paralelo, los créditos de consumo se expandieron 12.7%, los créditos hipotecarios 7.0% y los créditos al sector corporativo 5.1%.

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